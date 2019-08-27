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7天0進食「四肢發軟暴瘦7公斤」！隔天一吃漢堡「超慘生理反應」放火怕了

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber放火擁有破百萬粉絲，過去多以無厘頭的影片創造高瀏覽數，不過現在他也試著轉型，嘗試讓影片內容更有意義，他為了提倡珍惜食物，最近決定挑戰1周不吃飯，看看身體會有什麼樣的變化，沒想到除了暴瘦之外，也出現生理機能的反撲。

▲▼放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

▲放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

放火以過去的經驗為例，只要覺得自己有點變胖，就會採用節食的方式，立刻就能瘦下來，因此他認為7天不吃飯只喝水應該不是難事。為了前後對比，他脫掉上衣露出挑戰開始前的體型，雖然不算太胖，但腹部的肉稍微鬆垮，體重大約64.3公斤。

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挑戰正式開始，第一天才剛過4小時，喝完水的放火感受到超乎常理的餓，開始懷疑後面日子是否能撐下去，第二天開始懷念特定食物的味道，下午時一度覺得很煎熬，只好靠睡覺分散注意力，第三天放火開始放慢速度，怕一動就會消耗體力，甚至想要破戒的心蠢蠢欲動。

▲▼放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

▲▼放火狀態越來越差。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

▲▼放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

第四天清晨不到5點，放火就被自己餓醒了，這天他已經明顯感受到沒體力，說話開始有點沒有邏輯，一量體重發現已經比第一天瘦了2.8公斤，一直到第六天放火發覺脾氣變得暴躁、歇斯底里、四肢沒力，氣色和第一天比起來憔悴不少，晚上滑手機滑著滑著突然沒了意識，似乎昏睡過去。

好不容易撐到第七天，168小時沒進食，放火感覺隨時都會昏倒，特別是可能因為沒進食的關係，這一周他都沒有上大號。終於七天過去了，雖然身體發軟，但心靈卻有種昇華的感覺，他形容「無論未來遇到什麼困難，都可以克服了。」最終站上體重計，經過七天挑戰的他只剩57.5公斤，前後瘦了將近7公斤，腹部明顯小了一圈。

▲▼放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

▲▼成果揭曉。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

恢復飲食後，放火先喝一杯牛奶，緊接著吃漢堡，才咬一口他就露出滿足、感動的笑容，「我有種要上天堂的感覺、有一種有食物吃真好的感覺，人生第一次體驗到，食物那麼珍貴。能吃到東西是件很幸福的事。」

▲▼放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

▲▼好不容易等到能進食，放火一吃東西就吐了。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

▲▼放火挑戰一個星期不吃飯。（圖／翻攝自YouTube／放火Louis）

不過節食後立刻恢復飲食，進食後沒多久放火疑似腸胃不適，直衝廁所嘔吐，接下來後面兩天只能吃流質食物。他以親身經歷為例，提醒粉絲如果想減肥千萬不要輕易嘗試這種方法，到頭來傷害身體反而得不償失。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：珍愛健康，請勿模仿。

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