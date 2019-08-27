法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰自己

記者許逸群／台北報導

ETtoday大型歌唱選秀節目《聲林之王2》日前全球首播引起廣大回響，其中年紀最小的參賽者法蒂瑪諾雅，以一首陳奕迅的《讓我留在你身邊》打動評審，個人的演唱橋段更在3天內突破50萬瀏覽。剛滿11歲的她，讓不少人看到「學姊」Gail的身影，她也笑說：「我覺得她很好，我也希望可以變成像她一樣！」

▲▼「小老鼠」法蒂瑪諾亞。（圖／ETtoday）

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法蒂瑪諾雅來自馬來西亞，身為馬來人的她透過華校學習華語，因為希望可以像偶像茜拉一樣唱華語歌曲。她從4歲開始接觸唱歌，5歲就陸續有上台演出的經歷，先前更在大陸節目《中國新聲代》闖出名堂，她笑說，記得節目錄完後，跟戰友們都哭哭啼啼，「我們做什麼都在一起，錄製完了哭得很慘，因為很捨不得分開。」

▲▼法蒂瑪諾亞希望藉由節目挑戰自己。（圖／記者李毓康攝）

近日剛滿11歲的法蒂瑪諾雅沒有太多或實體的生日願望，只笑說「我希望我可以好好唱」。雖然有過不少舞台經驗，但她坦言還是會緊張，上台前都會靠著深呼吸來調整狀態，她笑說，媽媽也常常提醒她：「不要緊張，好好唱，妳不要想這是比賽。」不過雖說緊張難免，但或許她興奮層面更多，帶著稚氣地笑說：「哥哥姊姊們都很厲害，但我沒有覺得我不厲害，我會堅持唱好。」

無論是在《聲林2》演出的片段，或是以往在其他節目的演出，法蒂瑪諾雅每每登場總是造成熱議，討論度相當高，連她自己也嚇到，但她謙虛地說：「我很感謝我的老師、我的爸爸媽媽。」她透露：「我參加這個比賽，是因為想要挑戰我自己可以唱更多的歌，也希望可以堅持下去《聲林之王》這個比賽。」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：

https://junglevoice.ettoday.net/

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