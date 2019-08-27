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結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

記者田暐瑋／綜合報導

愛一定要用性關係來完成嗎？人妻小草結婚5年，和老公卻沒有發生過性關係，兩人最親密的接觸僅只於接吻、擁抱，但在接吻時，老公也還是會有生理反應，平常也會DIY，卻不覺得有需要發生性關係，感情境界讓人匪夷所思。

節目《什麼道理？》探討無性婚姻，人妻小草大學和老公認識，約會3、4次後就決定交往，兩人感情非常甜蜜，從交往、結婚到現在5年，夫妻倆從沒發生過性行為，雖然有試過，但最後沒有成功，就這樣不了了之，之後頂多只有接吻擁抱，每次卻還是會感覺到老公「硬梆梆」，但她直言自己不太需要性，也沒有很強烈的慾望。

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲無性婚姻。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

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小草透露，老公平常會DIY，但當她確認是否要發生性關係時，老公則表示：「不需要這個過程。」認為靠自己解決就可以，她也直言，有時候也會「動手」幫老公DIY，兩人會討論要做到哪個階段，這一方面配合的還不錯，加上彼此還沒打算生小孩，所以也沒需要強硬發展性生活。

對此，專家表示，其實現在日本也有很多佛系男，認為性這件事很麻煩，但需要注意的是，這樣的無性夫妻如果要進入下一個有小孩的階段，可能會面臨「角色轉換」的困難，現在像是很好的朋友，但要生小孩必須得完成「性」，到時候可能會「跳不過來」，也很難踏出第一步，如果硬要去做，很容易發生爭執，就會造成婚姻的考驗。

▲無性婚姻。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲無性婚姻。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

專家建議，就算兩人都認為不需要發生性關係，但必須還是要維持夫妻間的情趣，像是在老公DIY的過程也要參與，有時候也可以用抱抱或是摸摸等方式，來增加兩人感情的熱度，可以用其他的性方式來做，這也不失為一種感情聯繫的方式。

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