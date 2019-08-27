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誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰！

記者劉宜庭／綜合報導

韓綜《Running Man》開播至今已經9年，人氣依舊居高不下，無論是成員間的歡樂互動，或是逗趣關卡，每次播出總能逗樂大票觀眾。最新一集中，李光洙面臨猜題關卡，答案明明近在眼前，連猜多次卻全都答錯，讓一旁隊友哭笑不得，最後得知解答，自己更是崩潰不已，笑翻全場。

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25日播出最新一集《Running Man》中，其中一個關卡以3人為一組，每個人頭上貼著自己必須猜中的人名，3人輪流提問，透過對手釋出的線索，藉此猜測頭上寫著的人名。有趣的是，當李光洙、梁世燦、劉在錫進行3人PK時，李光洙頭上貼著的題目，恰好就是對手劉在錫。

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▲誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲3人PK看誰先猜中自己頭上貼著的人名。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙頭上貼著的名字，正好是「劉在錫」。（圖／翻攝自愛奇藝）

當李光洙提問，「這位現在還活著嗎？」劉在錫為了不讓對手察覺異狀，臉上絲毫沒有任何變化，裝作鎮定地表示，「還活著。」面對李光洙追問，「這位你們有見過嗎？」劉在錫則機靈回答，「我沒見過。」另外一名對手梁世燦，則是假裝深思許久，「撕…有啊，有見過。」

「這位的外號是什麼？」梁世燦回說，「我只知道『小不點』。」被暗指是小不點的劉在錫這時僅撇了他一眼，表情依舊沒有出現異狀。爆笑的是，李光洙接收提示後，竟直接回答，「河東勳（哈哈本名）！」讓哈哈瞬間傻眼，接著，劉在錫更裝作大方地表示，「我給你一個提示，『小糯米』。」

▲誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫裝作鎮定，臉上幾乎沒有異狀。（圖／翻攝自愛奇藝）

由於劉在錫率先說出解答，剩下李光洙和梁世燦1對1對決，他再接再厲提問，「你個人覺得，這個真的要老實告訴我才行，（這位）長得帥嗎？」這時梁世燦一邊搖頭、一邊表示：「不帥。」一番話讓坐在身後的劉在錫立刻大笑、回喊「OK！」

李光洙統整所有線索，包括長得醜的小不點小糯米、萬能粽藝人、男人，結果卻還是回答「哈哈」，讓一旁的隊友超著急。最後，他再問，「（這位）出演過《RM》嗎？作為來賓出演過嗎？」聽見梁世燦說有，隔了數秒，他似乎察覺到什麼，突然驚訝大喊：「明明作為嘉賓出演過，但是在錫哥卻沒見過嗎？」、「出演《RM》的、長得醜的人，居然沒見過在錫哥嗎？」劉在錫點頭笑說，「確實沒見過我。」

沒想到，一系列線索逐一浮現，李光洙仍猜不到答案就是劉在錫，最後淪為墊底，一得知答案，立刻露出懊惱表情，抱頭崩潰，這段畫面也讓不少觀眾笑到肚痛，意外掀起討論。

▲誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲誰錄過《RM》卻沒見過劉在錫？　李光洙狂猜…答案一出抱頭崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙最後得知答案超崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

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RM, Running Man, 李光洙, 劉在錫

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