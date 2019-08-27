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她一開口蕭敬騰、周湯豪聽呆！　《聲林2》鳥人「2分鐘超強轉音」37萬人爆雞皮

記者田暐瑋／綜合報導

ETtoday《聲林之王2》播出後引爆極高討論，在YouTube榮登發燒影片冠軍，累積37萬人次觀看，許多網友一面倒狂讚「鳥人」吱吱，滄桑又帶有點磁性的嗓音連導師群都聽呆，周湯豪聽到中途就露出讚嘆表情，蕭敬騰更是給出首集最高評價：「天份極高！」其他參賽者也是狂爆雞皮疙瘩，被Lulu認為是最強敵手。

鳥人吱吱自彈自唱艾黛兒的名曲《Chasing Pavements》，才唱第一句就吸引蕭敬騰注意，Lulu也露出驚訝神情，到了中段，靠著精湛和細緻的轉音，讓周湯豪忍不住倒抽一口氣，其實鳥人吱吱是阿美族和魯凱族的「混血兒」，嗓音雖滄桑，卻有一股誘人磁性，很容易把人吸進她的魅力漩渦。

▲鳥人。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

▲鳥人。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

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短短2分鐘的表演，卻給了其他參賽者十足壓力，全都給出熱烈讚聲，卻也流露擔心神情，蕭敬騰更是給出了最高評價：「唱得非常好！我覺得你是天分極高的一個選手！」不過蕭敬騰也表示，聽的過程中隱約感到不舒服，「你在唱她（艾黛兒）的版本的時候，還要這麼貼近她嗎？但是我很喜歡你的天賦！」

至於周湯豪、陶晶瑩雖對鳥人讚不絕口，卻也和蕭敬騰有同樣疑問，「剛剛的歌曲，你沒有讓我感覺到你們真正的自己。」才會讓人有種明明很會唱，但就是有哪裡不對的感覺。不過鳥人最後率先得到蕭敬騰、劉隽、陶晶瑩的3票，無異議晉級。

▲鳥人。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

▲鳥人。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

▲周湯豪和蕭敬騰聽呆。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

首集播出後，上千位網友湧入留言，許多人也大讚鳥人是本集最強選手，「被鳥人的聲音吸引，才來看聲林之王」、「鳥人很可以」、「本集最喜歡鳥人」、「最愛鳥人～支持原住民」、「享受在鳥人的歌聲裡」。

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

▲鳥人。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

▲鳥人真面目。（圖／翻攝自YouTube／聲林之王 Jungle Voice）

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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聲林之王, 聲林之王2, 陶晶瑩, 蕭敬騰, 林宥嘉, 周湯豪

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