具惠善、安宰賢恩愛錄影內幕！　關房內大吵「最長一次6hrs」

記者劉宜庭／綜合報導

具惠善與安宰賢結婚3年，原先童話般的婚姻如今破裂，雙方8月突然撕破臉，頻頻隔空放話，隨著這段離婚風波越演越烈，南韓綜藝節目《聽到傳聞秀》（풍문으로 들었쇼）26日更爆出，2人早在先前錄製實境秀《新婚日記》時，就曾多次大吵，最長一次曾停拍整整6小時，內幕引發外界熱議。

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▲具惠善、安宰賢3年童話婚姻幻滅。（圖／翻攝自YouTube、安宰賢Instagram）

據節目上一名記者爆料說法，具惠善與安宰賢2017年一起出演《新婚日記》時，雖然給人恩愛形象，但實際上在拍攝過程中，雙方總是吵架。當時，拍攝現場有一間沒有架設攝影機的更衣室，每當夫妻倆一有矛盾，就會到那個房間裡頭對話，每次爭吵幾乎都是1、2個小時起跳，其中最長的一次，是2人待在房間裡整整6個多小時。

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自HB娛樂）



除此之外，《新婚日記》工作人員過去的一段訪談內容，隨著具惠善與安宰賢爆出婚變後，也再次被翻上檯面。當時，節目作家受訪曾坦承，節目工作人員都有發現，安宰賢在鏡頭前的表現跟私下差很多，並不是觀眾眼中的寵妻暖男，甚至讓剪接師一度很困擾，有看過未剪輯版本的工作人員便表示：「看了具惠善跟安宰賢的婚後生活，不敢結婚了」、「安宰賢好煩人」。