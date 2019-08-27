贈票／台灣首創！《綜藝玩很大》5週年特展玩起來

活動小組／綜合報導

戶外實境節目《綜藝玩很大》歡慶五歲生日快樂！以多元有趣的遊戲及外景實境深受觀眾喜愛，成為台灣電視節目中男女老少通吃的綜藝節目，今年7月19日邁入開播5週年，更推出台灣綜藝節目首創的「綜藝玩很大5週年特展-5GO好玩」，將綜藝節目內容主題規劃為主題特展，現在下載《ETtoday星光雲》App參加抽票活動吧！

堪稱創下台灣史上先例的《綜藝玩很大》五週年特展，更獨家放映5週年紀念影片，紀錄下節目五年來重要的里程碑，並把《綜藝玩很大》節目中最具人氣的五大關卡「上課麥亂來」、「地獄跳痛王」、「命運牛棚車」、「不NG挑戰賽」及「37:7逆轉挑戰」搬到展覽中，讓所有粉絲能身歷其境挑戰集星球，更有機會獲得分屬兩隊的獨家神秘贈品！所有「玩粉」們絕對不能錯過這次的展覽，趕緊下載《ETtoday星光雲》App參加「《綜藝玩很大》五週年特展門票」吧！

【活動方式】

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◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「《綜藝玩很大》五週年特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月27日至8月31日2359止。

◎得獎獎項： 《綜藝玩很大》五週年特展門票 。一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~