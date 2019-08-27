Circus「解散真相」5年後終於說出口！　他爆「個性不合」…憲哥：我可以證明

記者潘慧中／綜合報導

Eason（黃尹宣）曾是Circus成員，距離正式解散至今已經過了5年，最近被問到團員決定分道揚鑣的真正原因，他直接寫在白板上公開，主持人吳宗憲也附合地說：「這個我可以證明。」

▲Circus以敢玩著稱。（圖／資料照）



請繼續往下閱讀...

和Eason是好友的無尊（謝駿毅）透露，對方似乎有跟他聊過CIRCUS解散的原因，「因為剛好我們前陣子剛好在聊說，如果你們Circus在現代的話，一定是超紅的網紅！」於是，他當時便好奇問了解散原因，「因為好像個性不合。」這才想到這4個人的個性本來就很不像。

▲無尊爆料。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）



Eason在旁邊聽了直呼屁啦，並接著公開真正原因，「大家都想轉行。」吳宗憲聽到則說：「他們在末期的時候，人家說一而鼓，再而衰，三而竭，一開始大家都很拼命，再而衰沒力了，3年過去了，大家都說乾脆轉行算了。」

▲▼Eason解答真相。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）



事實上，Circus早期由於是新人團體，節目經費相當低，包辦所有大大小小的事，廖人帥曾在受訪時苦笑說：「包含要主持、拍攝、打燈、企劃、找地點、做道具、剪接動畫，甚至連字幕都自己來，4個人做了20個人的事。」因為太過忙碌，導致一整年只有辦法做好一個節目，結果到頭來，成員的年收入連10萬元都不到，他還一度為了生活費負債15萬。

▲Circus已經正式解散5年。（圖／資料照）



憶起出道往事難免感慨，廖人帥當時感性地說：「大家都很辛苦很努力，努力完還很辛苦，這不是件很公平的事。我們很常因為這些事起爭執，那時候接節目也是愛接不接，因為一接就是一場新的災難的開始。」他透露成員有不同的價值觀跟想法，曾因錢的事鬧翻，但也無法怪任何人，大家都盡力了。