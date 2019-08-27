VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

記者蕭采薇／綜合報導

西洋音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎（簡稱：VMAs），於美國時間26日（台灣時間27日上午8點）在美國新澤西紐瓦克普天壽中心舉行。剛剛以定情曲《Señorita》拿下本週告示牌冠軍單曲的超閃情侶檔尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello），兩人也在典禮上合體演出。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉，首度合體演出《Señorita》。（圖／翻攝自YouTube／MTV）

雖然先前就宣布兩人將在典禮上合體演出，不過這對西洋樂壇現今最閃情侶檔，卻刻意沒有一同現身，而是各自走上紅毯。尚恩曼德斯選擇一身亮眼的藍綠色西裝，卡蜜拉則穿上深V露腰小禮服，甜美中也展現出性感。

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▲尚恩曼德斯和卡蜜拉出席MTV音樂錄影帶大獎，兩人分開走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

尚恩曼德斯在典禮開場後不久，就先上台演唱甜蜜情歌《If I Can't Have You》。不過好戲還在後台，到了典禮中段時，他與女友卡蜜拉合體，兩人合唱定情曲《Señorita》，也是這首歌第一次公開演出。

▲尚恩曼德斯演唱甜蜜情歌《If I Can't Have You》。（圖／達志影像／美聯社）

卡蜜拉穿著透視洋裝，尚恩曼德斯則換上白色背心，從服裝就相當挑逗。MV中的激情場面也搬上舞台，兩人不時緊貼、對視，超閃畫面直接塞了一口狗糧，讓觀眾直喊：「超甜！支持公費談戀愛！」

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉合體演出《Señorita》，不時緊貼放閃。（圖／達志影像／美聯社）



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