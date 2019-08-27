SJ銀赫「初體驗」獻TFBOYS！幕後「150%努力哲學」　網跪：難怪能紅14年

記者李玟儀／綜合報導

大陸男團TFBOYS在8月初合體舉辦6周年演唱會，事前有眼尖的粉絲發現Super Junior的銀赫悄悄現身深圳，彩排時也能見到他的身影，在演唱會後跑馬字幕上更出現銀赫的名字，正是整場表演的舞台總導演。事後他在媒體訪談中聊起了這次的經驗，展現了和以藝人身分亮相時不同的專業模樣。

▲銀赫日前擔任TFBOYS的6周年演唱會總導演，這也是他第一次為其他團體操刀。（圖／翻攝自銀赫IG）

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銀赫第一次為其他團體擔任舞台總導演，少了平時舞台王者的熱力四射，更多的是沉穩控場，從彩排開始就緊密盯著每一個小細節，在《搜狐》的訪談中，他提到這次TFBOYS演唱會的概念，著重在藝人與粉絲間的交流，這才是演唱會上最重要的一部份，為此下了很多功夫，他也特別誇TFBOYS成員很好的消化了舞台。

除了舞台總導演外，銀赫還負責2首新歌《第一次告白》、《我的朋友》的編舞工作，他謙虛澄清並非100%由他一人完成編舞。在訪談過程中他提到一個難忘的插曲，TFBOYS有個女工作人員是SJ多年的粉絲，不過因為礙於工作怕打擾到他，起初不敢表現出來，後來才悄悄告訴他，看著自己的歌迷因為喜歡SJ而從事娛樂相關工作，內心感到非常欣慰。

▲穿上TFBOYS同款應援色服裝的銀赫。（圖／翻攝自銀赫IG）

此外，當天演唱會有網友留意到銀赫特別穿了橙色的衣服，他展現了身為總導演的sense，事前他做過準備工作，知道TFBOYS的應援色的橙色，因此特別穿上應援色的服裝，一起參與了演唱會。

而在訪問中銀赫也提到雖然舞台導演的經驗沒有其他前輩這麼豐富，但是「現役idol」這個身分就是他的優勢，知道表演者要如何呈現最好的一面給粉絲，他說：「舞台是偶像的根，每一個舞台都要用150%的努力去完成，才有可能讓大家看到80%的光芒。」因為熱愛舞台，所以用珍惜的態度去對待，這才對得起偶像這份職業，以及粉絲的愛。

▲演唱會最後字幕出現銀赫名字。（圖／翻攝自銀赫IG）