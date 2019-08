VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

記者蕭采薇/綜合報導

西洋音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎(簡稱:VMAs),於美國時間26日(台灣時間27日上午8點)在美國新澤西紐瓦克普天壽中心舉行。包括日前剛推出新專輯回歸的天后泰勒絲(Taylor Swift)。她為典禮帶來開場演出,把彩虹、變裝皇后等元素都搬上舞台,高唱愛最大。

▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶大獎紅毯和粉絲貼臉自拍。(圖/達志影像/美聯社)

泰勒絲捨棄過去偏愛的甜美小洋裝,穿上Versace印花套裝戰袍,一出場就氣勢非凡。一向寵愛粉絲的她,見到守候已久的歌迷,更親切地走向紅毯觀眾區,與鐵粉們貼臉自拍。

▲泰勒絲出席「MTV音樂錄影帶大獎」,身穿Versace印花套裝戰袍。(圖/達志影像/美聯社)

她也為典禮帶來開場演出,一連演唱《You Need To Calm Down》和《Lover》兩首歌曲。《You Need To Calm Down》不只在MV中大談性別和婚姻平權,此次演出更把彩虹、變裝皇后等元素都搬上舞台,再次高唱愛最大。一曲結束,泰勒絲換上吉他,首次公開演唱新歌《Lover》,一動一靜之間展露出天后的氣場。

▲泰勒絲為「MTV音樂錄影帶大獎」開場演出。(圖/達志影像/美聯社)



此外,《You Need To Calm Down》MV也率先攻下一城,拿下今年的「最佳社會議題錄影帶」以及「年度MV」,「最佳社會議題錄影帶」也是泰勒絲生涯第八座「音樂錄影帶大獎」。她把得獎感言的時間都留給好友,也是MV的監製托德里克霍爾(Todrick Hall)。

▲泰勒絲為「MTV音樂錄影帶大獎」開場演出。(圖/達志影像/美聯社)

托德里克霍爾在感言中表示,他在德克薩斯州的小鎮普萊恩維尤長大,小時候自己是小美人魚的愛麗兒,他把一條紅色的毛巾貼在頭上、雙腿綁在一起,接著跳進游泳池卻差點淹死。那時人們和他說:「你想做的事,在這世界根本不可能實現。」

▲泰勒絲《You Need To Calm Down》為性別和婚姻平權發聲。(圖/達志影像/美聯社)

托德里克霍爾接著說道:「現在,我非常感謝,能為我理想中的世界做一些事情。」他也呼籲道:「孩子,如果你正看著這節目,你要知道,無論你如何的與眾不同並感到被誤解,我們都需要你分享藝術、故事,與世界分享你的真相,無關乎你的認同、你愛的是誰。」

而在拿下「年度MV」時,泰勒絲也表示:「這是個粉絲投票的獎項,所以我要謝謝你們,這支MV當中講了很多我們想傳達的事情,而你們的每一票都代表認同,在這個世界、這個國家能夠從法律上實踐平等、公平地對待我們所愛的人」

