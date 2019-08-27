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VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

記者蕭采薇／綜合報導

西洋音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎（簡稱：VMAs），於美國時間26日（台灣時間27日上午8點）在美國新澤西紐瓦克普天壽中心舉行。包括日前剛推出新專輯回歸的天后泰勒絲（Taylor Swift）。她為典禮帶來開場演出，把彩虹、變裝皇后等元素都搬上舞台，高唱愛最大。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶大獎紅毯和粉絲貼臉自拍。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲捨棄過去偏愛的甜美小洋裝，穿上Versace印花套裝戰袍，一出場就氣勢非凡。一向寵愛粉絲的她，見到守候已久的歌迷，更親切地走向紅毯觀眾區，與鐵粉們貼臉自拍。

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▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲出席「MTV音樂錄影帶大獎」，身穿Versace印花套裝戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

她也為典禮帶來開場演出，一連演唱《You Need To Calm Down》和《Lover》兩首歌曲。《You Need To Calm Down》不只在MV中大談性別和婚姻平權，此次演出更把彩虹、變裝皇后等元素都搬上舞台，再次高唱愛最大。一曲結束，泰勒絲換上吉他，首次公開演唱新歌《Lover》，一動一靜之間展露出天后的氣場。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲為「MTV音樂錄影帶大獎」開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

此外，《You Need To Calm Down》MV也率先攻下一城，拿下今年的「最佳社會議題錄影帶」以及「年度MV」，「最佳社會議題錄影帶」也是泰勒絲生涯第八座「音樂錄影帶大獎」。她把得獎感言的時間都留給好友，也是MV的監製托德里克霍爾（Todrick Hall）。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲為「MTV音樂錄影帶大獎」開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

托德里克霍爾在感言中表示，他在德克薩斯州的小鎮普萊恩維尤長大，小時候自己是小美人魚的愛麗兒，他把一條紅色的毛巾貼在頭上、雙腿綁在一起，接著跳進游泳池卻差點淹死。那時人們和他說：「你想做的事，在這世界根本不可能實現。」

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲《You Need To Calm Down》為性別和婚姻平權發聲。（圖／達志影像／美聯社）

托德里克霍爾接著說道：「現在，我非常感謝，能為我理想中的世界做一些事情。」他也呼籲道：「孩子，如果你正看著這節目，你要知道，無論你如何的與眾不同並感到被誤解，我們都需要你分享藝術、故事，與世界分享你的真相，無關乎你的認同、你愛的是誰。」

而在拿下「年度MV」時，泰勒絲也表示：「這是個粉絲投票的獎項，所以我要謝謝你們，這支MV當中講了很多我們想傳達的事情，而你們的每一票都代表認同，在這個世界、這個國家能夠從法律上實踐平等、公平地對待我們所愛的人」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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VMA, VMAs, MTV音樂錄影帶大獎, 泰勒絲, Taylor Swift

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