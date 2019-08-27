ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻在6月和阿翔爆出婚外情後，被公司全面停工，她日前舉辦記者會道歉，並同時確定復出，記者會現場擺了許多花藝，其實也暗藏玄機。有消息爆出，當初兩人在她常去的花藝店前激吻，該店其實謝忻、阿翔都有投資，這段關係被認為很難徹底切斷，也被形容是「愛的結晶」，不過工作人員則是打臉回應。

謝忻非常喜歡花藝，也常會在IG上PO出自己的作品，據《CTWANT》報導，她當時被拍到在常去的花藝店門口激吻阿翔，據悉，這間開了8年的花藝店其實是兩人共同投資，在偷吃風波爆發當月，該店還推出「友誼藏唇」的花束，甚至宣傳標語還借用阿翔老婆原諒阿翔的經典名言：「有我為妳撐傘無論晴雨。」對此，《ETtoday》日前就有問到工作人員此事，對方否認謝忻有投資。

據熟識她的工作人員透露，謝忻學習花藝多年，事件爆發時，她被拍到與阿翔在大安路隔車窗熱吻的花店，就是她上花藝課的地方，而熱愛栽種多肉植物的她，平常在錄影空檔，常會看她上網看栽種的影片外，據悉她因太喜愛多肉植物，家裡更種滿多肉植物。

▲謝忻阿翔。（圖／翻攝自Grace IG、記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲謝忻和阿翔爆出有共同投資。（圖／翻攝自Grace IG、記者張一中攝）

謝忻在記者會場和桌上擺了許多綠色植物，就連背後的掛布也是植物花樣，她事後透露：「植物讓我穩定。」顯見植物和花藝對她來說有著舉足輕重的地位。而Grace在阿翔復出後，也發文力挺到底，25日才首度PO出夫妻合照，26日她在IG再度發文，PO出一家人到民宿渡假的天倫照片，一連2天的發文似乎也是想宣示主權，證明和阿翔正在積極修補關係。

▲謝忻阿翔。（圖／翻攝自Grace IG、記者張一中攝）

▲Grace再發文。（圖／翻攝自Grace IG）

謝忻在沉潛的那段期間，到中東、印度等地當志工懺悔，在新德里時，她遇見來自台灣的一家人，當時下意識低頭怕被認出，但台灣媽媽卻走近、抱住並安慰她「沒有關係」，讓她頓時落淚，哭濕了對方右邊的肩膀。

這篇痛哭文一發，在網路上掀起熱烈討論，除了粉絲們的鼓勵話語，同時也有負面評論接踵而來。面對網友狠酸她「搶人老公」，她公開留言道歉，「對不起，真的很對不起。」看見另一名網友寫道，「看完我眼眶也溼了，但我不知道能跟你說什麼，是的，我也是那個被你這樣的人搶了老公的女人…。」她隨後更沉痛寫下16字，「我，這個做錯事的人，也向妳說一聲抱歉。」


 

推薦閱讀

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！　義氣挺身：有需要一定會幫忙

利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！　義氣挺身：有需要一定會幫忙

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿

半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻, 阿翔, Grace

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈票／台灣首創！《綜藝玩很大》5週年特展玩起來
  2. 具惠善、安宰賢恩愛錄影內幕！　關房內大吵「最長一次6hrs」
  3. TWICE MINA消失48天病況確定！　「罹患恐慌障礙」站上舞台怕到笑不出來
  4. 她一開口蕭敬騰、周湯豪聽呆！　《聲林2》鳥人「2分鐘超強轉音」37萬人爆雞皮
  5. 贈票／天使金明洙來台 福利滿滿最寵粉
  6. Circus「解散真相」5年後終於說出口！　他爆「個性不合」…憲哥：我可以證明
  7. VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！
  8. 東區幫人配對變女友…黑男驚爆求婚了！　混血正妹公開「單膝下跪」深情照
  9. SJ銀赫「初體驗」獻TFBOYS！幕後「150%努力哲學」　網跪：難怪能紅14年
  10. VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366