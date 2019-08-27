謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻在6月和阿翔爆出婚外情後，被公司全面停工，她日前舉辦記者會道歉，並同時確定復出，記者會現場擺了許多花藝，其實也暗藏玄機。有消息爆出，當初兩人在她常去的花藝店前激吻，該店其實謝忻、阿翔都有投資，這段關係被認為很難徹底切斷，也被形容是「愛的結晶」，不過工作人員則是打臉回應。

謝忻非常喜歡花藝，也常會在IG上PO出自己的作品，據《CTWANT》報導，她當時被拍到在常去的花藝店門口激吻阿翔，據悉，這間開了8年的花藝店其實是兩人共同投資，在偷吃風波爆發當月，該店還推出「友誼藏唇」的花束，甚至宣傳標語還借用阿翔老婆原諒阿翔的經典名言：「有我為妳撐傘無論晴雨。」對此，《ETtoday》日前就有問到工作人員此事，對方否認謝忻有投資。

據熟識她的工作人員透露，謝忻學習花藝多年，事件爆發時，她被拍到與阿翔在大安路隔車窗熱吻的花店，就是她上花藝課的地方，而熱愛栽種多肉植物的她，平常在錄影空檔，常會看她上網看栽種的影片外，據悉她因太喜愛多肉植物，家裡更種滿多肉植物。

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▲謝忻和阿翔爆出有共同投資。（圖／翻攝自Grace IG、記者張一中攝）



謝忻在記者會場和桌上擺了許多綠色植物，就連背後的掛布也是植物花樣，她事後透露：「植物讓我穩定。」顯見植物和花藝對她來說有著舉足輕重的地位。而Grace在阿翔復出後，也發文力挺到底，25日才首度PO出夫妻合照，26日她在IG再度發文，PO出一家人到民宿渡假的天倫照片，一連2天的發文似乎也是想宣示主權，證明和阿翔正在積極修補關係。

▲Grace再發文。（圖／翻攝自Grace IG）



謝忻在沉潛的那段期間，到中東、印度等地當志工懺悔，在新德里時，她遇見來自台灣的一家人，當時下意識低頭怕被認出，但台灣媽媽卻走近、抱住並安慰她「沒有關係」，讓她頓時落淚，哭濕了對方右邊的肩膀。

這篇痛哭文一發，在網路上掀起熱烈討論，除了粉絲們的鼓勵話語，同時也有負面評論接踵而來。面對網友狠酸她「搶人老公」，她公開留言道歉，「對不起，真的很對不起。」看見另一名網友寫道，「看完我眼眶也溼了，但我不知道能跟你說什麼，是的，我也是那個被你這樣的人搶了老公的女人…。」她隨後更沉痛寫下16字，「我，這個做錯事的人，也向妳說一聲抱歉。」



