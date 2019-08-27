記者劉宜庭／綜合報導

網紅黑男憑著《街頭邱比特》打開知名度，常在路上隨機幫單身男女配對，2018年9月幫荷蘭混血正妹Lucy（盧蓁）與其他男生配對雖然失敗，但事後2人在鏡頭前大方親臉，被認為是間接默認戀情。更令人意想不到的是，女方近來曬出「單膝下跪」深情照，文中關鍵字「求婚」，更是讓眾人又驚又喜，意外掀起討論。

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▲黑男最初是在路上偶遇Lucy，當時還曾幫女方跟別人配對。（圖／翻攝自黑男Instagram）

Lucy於25日突然在IG發文，曬出一張與黑男的同框照，語帶曖昧地寫道：「那個…說好的浪漫求婚呢？？」畫面中，黑男隔著茶几，在Lucy面前單膝下跪，伸手牽住對方小手，呈現出深情畫面，加上女方文中提及「求婚」2字，不免讓人聯想小倆口是否有了好消息？

▲黑男對著Lucy單膝下跪，事後僅曖昧留下「3個愛心」引發外界聯想。（圖／翻攝自Lucy的Instagram）

照片曝光後，隨即在網路上掀起熱議，不少粉絲興奮狂喊，「要結婚了嗎」、「這麼快」、「哇！！！」就連網紅艾瑞絲都驚呼，「真假的！」甚至還有人直接脫口喊出恭喜。然而，也有眼尖網友留言分析，「黑男好像拿的是手機」、「是在看手機吧」、「這只是在喬黑男拍照角度吧」，在網路上掀起兩派說法熱議。對此，黑男雖然親自在照片底下留言，但僅留下3個愛心符號，雖然並未證實求婚，卻也留給眾人無限想像空間。

事實上，Lucy最初是於2018年9月，在路上巧遇《街頭邱比特》，配對失敗後，Lucy就經常出現在黑男的影片及PO文中，互動也越發曖昧。先前合唱情歌《給我一次初戀》時，雙方更全程手牽著手，流露出濃濃曖昧氛圍，當時面對網友猜測2人是否已經交往？他僅對該則留言按讚，並未否認。

▲黑男和Lucy常有曖昧互動。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

後來，黑男與Lucy一起拍攝Q&A影片，面對有網友提問，「你和Lucy是什麼關係呢？」他回答，「因為呢，我跟Lucy都非常喜歡音樂，所以呢…。」然而話還沒說完，一旁的Lucy就直接將臉湊近、朝他臉頰親了一下，突如其來的舉動，不但讓男方露出害羞笑容，在當時也被網友視為用行動默認戀情。

▲Lucy先前在影片中主動親黑男，用行動默認戀情。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）