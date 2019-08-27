記者潘慧中／綜合報導

元元（吳婕安）擁有天使臉孔、魔鬼身材，常在《綜藝玩很大》露臉的她，憑藉自然不做作的風格受到觀眾好評，她近日上節目和馬國賢玩配對遊戲，過程中，男方從背後環抱且幫她扣襯衫鈕扣，對方雙手游移危險邊緣，主持群忍不住出聲阻止：「這個碰到就中了，手不要這樣喔！」

▲▼元元和馬國賢玩配對遊戲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



請繼續往下閱讀...

馬國賢坦言第一眼會看女生的腿和胸，背板後面分別是「E奶俏寶貝」和「E奶萌教主」，女生們用搖珍奶的方式展現窈窕身材，他最後選擇了後者，而對方的真實身份就是元元。元元當天身穿深U領口的灰T，貼身剪裁包不住呼之欲出的北半球，搭配短褲露出穠纖合度的美腿。

▲元元搖珍奶。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



賣力搖著珍奶，元元的傲人上圍也跟著上下晃動，讓現場所有人看得臉紅心跳，馬國賢也因此選中了她，被問到有何感覺時，她透露對方上節目曾公開說喜歡自己，但再被問到是否真的會動心，她猶豫了一下說：「我好像聽過他會去酒店…如果不去的話就可以。」旁人聽了連忙笑勸國賢哥別再去酒店。

▲馬國賢幫元元扣鈕扣。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



進行「愛的抖抖抱」遊戲時，親密姿勢讓元元直呼好緊張，馬國賢則因為手貼低週波的關係，扣鈕扣的過程中，手會不時狂抖，女方看了忍不住開玩笑說：「國賢哥只知道脫都不會穿喔！」扣到女生胸前的鈕扣時，雙手還不自覺大幅度抖動，連忙跟對方道歉：「不好意思，我剛不是故意的。」