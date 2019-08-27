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宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣女演員宋慧喬與前夫宋仲基7月正式離婚，她迅速將Instagram和男方的合照刪光，宋仲基則被爆出下場更是糟糕，因為形象大受損傷，手上的廣告迅速驟減。神隱數月的宋仲基近日終於現身，和友人聚餐的照片曝光，只見他氣色頗佳，心情似乎已經調整過來。

宋仲基在宣布離婚後，一直沒有公開現身，近日他和朋友約吃飯，一群人在烤肉店聚會，他也跟一位短髮妹仔開心貼臉合照，女生還胸貼他的手臂，只見他臉色紅潤，還帶著燦爛笑容，似乎沒有因為離婚影響心情。據悉，他雖然手上正有新戲在拍，但其他工作也減少許多，形象的確受到影響。

▲宋仲基近照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲宋仲基近照曝光。（圖／翻攝自微博）

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宋仲基在離婚後，形象受到不小打擊，接到的廣告數量變少，且大多數是居家電器產品，目前他雖然正在趕拍新戲，但手上的工作減少許多。相較於宋慧喬，出道以來累積的人氣及地位仍然屹立不搖，廠商依舊力挺，手上的代言並未遭到撤換。

輿論將婚姻破裂的咎責歸給宋慧喬，認為她過去戀愛緋聞多，但一名娛樂記者直白回應：「宋慧喬只是戀愛緋聞比較多，那宋仲基就沒有過去嗎？我在當記者的這段期間，也聽過很多宋仲基交往圈內女友的事情，如果要說差別的話，只是宋仲基沒有公開而已。」他想告訴閱聽者，知道的不一定是全部，「雖然是有名藝人，但他們也只是普通人類。」

▲宋慧喬和宋仲基22日在法律上正式成為陌生人。（圖／翻攝自宋仲基官網、宋慧喬IG）

▲宋慧喬和宋仲基在法律上正式成為陌生人。（圖／翻攝自宋仲基官網、宋慧喬IG）

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宋仲基, 宋慧喬, 宋慧喬宋仲基

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