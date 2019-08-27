記者劉宜庭／綜合報導

網路女模T妹（Tiffany Chen）擁有火辣身材，大膽作風及敢言性格，也吸引大批粉絲支持。她2018年7月生下兒子「T寶」後，便常在社群網站分享育兒點滴，近來為了省錢買兒子的尿布，動手用口罩DIY「紙胸罩」，超火辣畫面一PO網，立刻在網路上掀起熱烈討論。

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▲T妹省尿布錢，用口罩DIY「紙胸罩」。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

T妹26日深夜語帶無奈地透露，「買完T寶的尿布，瞬間發現口袋空空…。」為此，她決定自己省一點開銷，拿起口罩動手DIY，樂觀自嘲：「穿紙胸罩也是不錯。」同時，她也曬出一系列成果照，辣翻大票網友。

畫面中，T妹將兩片口罩的線綁起，直接套在上半身，遮住胸部重要2點，卻依舊包不住雄偉的E級美胸，豪乳渾圓形狀也全被看光，性感指數直破表。

T妹穿自製紙胸罩的照片曝光後，隨即引來大票網友暴動狂喊，「有點厲害」、「這件好大膽」，同時也有不少人笑虧，「長輩感冒了嗎」、「好省錢比基尼」、「很環保的胸罩啊，很透氣的材質」、「這款便宜又方便還多功能，不錯」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲兩片口罩根本包不住T妹豐滿上圍，邪惡視角辣翻網友。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

事實上，T妹身為單親媽媽，一肩扛起養育兒子的責任，提及孩子生父，她曾怒嗆：「對了！你這枚精子很貴，已經給了你爸三百萬！在臨盆前二個星期回來，結果偷把我的帳戶錢全部盜領光！一口飯都不留給你吃，連產費都不留半毛…要我在馬桶自己生下你的概念。」

T妹坦言，自己從沒後悔生下兒子，一看見孩子天真的眼神，一切痛苦都值得，「懷孕期間 我真的有想從樓上跳下去，但我知道肚子有你⋯ 我不可以傷害你！當生產後 我告訴自己，你已經沒有爸爸，更不能沒有媽媽…你不能沒有我，只有我會保護你。」她也希望，有天兒子會理解她的用心良苦，未來做個有用的人才。