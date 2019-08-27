離開兒子很煎熬！裘莉承認：機場轉頭6次「回家每天爆哭」

記者洪文／綜合報導

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）上周三（21日）護送18歲梅鐸斯（Maddox Jolie-Pitt）前往南韓延世大學（仁川松島國際校區）讀書，並陪著他逛校園、見了學校同學、找到住所之後才離開，上周六（24日）回到美國出席迪士尼D23博覽會，宣傳新片《黑魔女2》以及《永恆族》。她坦承，回到家每天爆哭，「我想念他！」

▲安潔莉娜裘莉和學生們聊天，提到當天就要離開南韓時擺出難過表情。（圖／翻攝自Instagram／inssa_fashion／hyun.lee_）



回憶當時所有家人帶著大兒子Maddox離開美國，安潔莉娜裘莉向外媒《ET》表示：「道別的畫面非常美，當時間一到，準備帶他去機場時，每個人都非常⋯。」她講到一半哽咽，「當你知道小孩們愛著彼此，看見他們不用任何人要求，彼此說些道別的話、擁抱彼此、關心彼此、互相加油打氣，你可以感受到他們以後還會很好的，心中還會有彼此的。」

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安潔莉娜裘莉坦承，至今仍然每天爆哭，離開大兒子Maddox對她來說相當難熬，「我（在機場）戴著大眼鏡不停地揮手道別，我知道這是我生命中很重要的一刻，我想大概轉頭6次吧，然後他很貼心一直留在原地，不停地對我揮手道別，他知道我會再回頭，你可以感受到他知道他不能馬上離開。」雖然看到兒子很懂事，但她自認沒辦法輕易離開機場，「是的，我很想他，我很想他。」