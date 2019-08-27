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蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

記者劉宜庭／綜合報導

蕾菈（Lyla）身材姣好、個性率真，因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號。她日前跟隨節目《綜藝玩很大》飛往南韓首爾出外景，內容於24日正式播出後，她也於個人社群網站分享當時錄影點滴，期間，她半夜在飯店「中邪式撞牆」的怪異舉動，瞬間讓室友林莎嚇到崩潰，畫面也在網上掀起熱議。

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲《綜藝玩很大》日前飛往南韓出外景。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

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原來，這一切全是蕾菈的整人計畫，她在首爾錄《玩很大》外景，晚上被安排和林莎睡同一間房，事先，她特別詢問：「林莎妳怕不怕鬼？」聽見對方回答會怕，她鬼靈精怪的腦袋立刻開始運轉，心中默默想了一個企劃，準備晚上要來嚇林莎。

▲蕾菈、林莎因錄《玩很大》成為隊友及室友。（圖／翻攝自林莎Instagram）

▲蕾菈、林莎因錄《玩很大》成為隊友及室友。（圖／翻攝自林莎Instagram）

▲蕾菈、林莎因錄《玩很大》成為隊友及室友。（圖／翻攝自林莎Instagram）

「因為我都很早睡，然後她都比較晚睡一點，我會先假裝睡著，之後呢，我就會睜開眼睛，很像在夢遊一樣突然爬起來，但是我要做一些很恐怖、很怪異的舉動。」當晚，蕾菈果真按照計畫行事，假裝熟睡，並趁著林莎躺在床上滑手機、卸下防備之心時，突然站起身來，逕自走向牆壁猛用頭撞，無論林莎怎麼喊她都不理。

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈假裝熟睡（左床）。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈突然站起來。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈「中邪式撞牆」，林莎嚇到不敢靠近。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

林莎見狀，當場被嚇壞，完全不敢靠近蕾菈，第一時間急忙打電話給工作人員求救，「喂，那個，呃…蕾菈不知道怎麼了，然後…你可以來一下嗎，8797（房號），嗯嗯，你趕快過來，我不知道她怎樣了。」等待救兵的同時，她更慌張地在網上搜尋「被附身怎麼辦？」

最後，蕾菈無預警大喊一聲，讓林莎瞬間崩潰尖叫，她才突然笑出聲來，並拿起一旁的錄影機，示意這一切全是假的。林莎錯愕表示快嚇死了，「我心臟都快掉出來了。」這段畫面PO網後，超逼真的整人橋段，讓不少網友看了也直呼超可怕，她本人也留言笑說，「惡整大成功！林莎的反應也太可愛了～不過大家不要亂嚇人喔！」

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲林莎發現被整直呼快嚇壞。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈整林莎。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈留言及網友反應。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

 

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蕾菈, 小鄧紫棋, Lyla, 反骨男孩, 玩很大, 綜藝玩很大, 林莎

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