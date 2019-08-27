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迪麗熱巴曝「私下真實一面」　女神形象幻滅…網讚：真性情

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴擁有新疆維吾爾族血統，五官深邃、立體宛如混血兒，高顏值堪稱無死角，是許多少男少女心中的女神，不過近來她在某訪談節目中透露，自己私下就是個普通的女生，不僅會穿飯店的拖鞋出門，而且有時候甚至懶得洗頭。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴、搜狐視頻／《送一百位女孩回家》）

▲迪麗熱巴受訪曝光自己私下生活真實一面。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

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迪麗熱巴受邀大陸訪談節目《送一百位女孩回家》，在鏡頭前展現出自己的私下平凡的一面，近來節目組釋出一段預告片，她提及過去成名前，想像中女星的生活是全身名牌，每天都打扮得光鮮亮麗，不過在當了明星後，她坦言自己私下的生活與過去想像的完全不一樣，不僅沒有全身名牌，連拖鞋穿的也是飯店內的室內拖鞋。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴、搜狐視頻／《送一百位女孩回家》）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴、搜狐視頻／《送一百位女孩回家》）

▲迪麗熱巴會穿飯店室內拖鞋外出。（圖／翻攝自搜狐視頻／《送一百位女孩回家》）

隨後，迪麗熱巴解釋：「我覺得可能大家看到的是，就是比如說出席活動也好，或是平時你被拍到的，我就是妝髮很好的樣子，所以會覺得很完美，就像我平時去想像明星的生活，就也真的很完美，我覺得她們頭髮估計都是做了很貴很貴的保養的那種。」與她的想像不同，她自己平常也只是用普通洗髮精洗頭髮，甚至有時候還沒有洗，日常生活中，她也儘量不化妝，「因為平時都在化妝，所以我就會覺得，起碼有一天讓皮膚呼吸一下。」坦言自己平時就只是一個正常的女孩，不是大家眼中那個一直都很完美的女明星。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴、搜狐視頻／《送一百位女孩回家》）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴、搜狐視頻／《送一百位女孩回家》）

▲迪麗熱巴私底下會化妝。（圖／翻攝自搜狐視頻／《送一百位女孩回家》、微博／迪麗熱巴）

自然不做作的個性非常討喜，不少網友看了以後也紛紛大讚，「是個真性情的女孩子啊」、「哈哈哈哈，耿直的女孩，暴露太多了」、「真實可愛的熱巴小姐姐」，意外掀起不少熱議。

►觀看迪麗熱巴受訪影片請點這裡

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