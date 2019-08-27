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百億富尪陪就診　「內衣透視主播」邱薇而看助孕名醫

許久未公開露面的前華視主播邱薇而，2015年祕嫁大她14歲的百億富商陳讚聲。上週本刊直擊2人一同現身中醫診所，掛號知名的助孕蔡姓醫師，邱薇而今年已39歲，雖已是現成後媽，但夫妻倆疑似為再拚生子求診。

文／鏡週刊 

邱薇而4年前閃嫁澳美佳馬術俱樂部負責人陳讚聲，據悉，陳家在新北市擁有多筆土地，市值上百億元，邱薇而順理成章成了百億媳婦。既然嫁入豪門，想必邱薇而也有為陳家傳承香火的壓力，果然日前就被本刊目擊夫妻倆現身專治婦科的中醫診所。

  1. 8月19日16：45，前華視主播邱薇而（右），2015年祕嫁大她14歲的百億富商陳讚聲（左）。上週2人現身中醫診所，找上知名的求子助孕醫師。
  2. 17：21，邱薇而看診後，頭上被扎了好幾針，護理師在旁幫她調整。

　

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現身診所　頭頂插針

本月19日下午，本刊直擊邱薇而和老公現身北市信義區知名中醫診所，2人坐在等候區，各自滑著手機等待叫號，約莫過了半小時，邱薇而獨自進入診間，出來後頭上赫然插著幾根針。結束針灸後，2人到停車場取車，先前往大直美福食集超市採買，接著到咖啡廳與友人一同用餐。

據診所病患指稱，這幾個月常在診所看到邱薇而（右），她老公也都陪伴在側。

據常去該診所求診的民眾透露，已經連續幾個月都看到邱薇而來看診。她掛號的蔡姓醫師相當知名，專門幫女性解決婦科、受孕問題，每次看診幾乎都要等1個多小時以上。邱薇而的老公曾有過一段婚姻和一個女兒，邱薇而婚後和繼女的感情也十分融洽。

　

透視主播　狂吸豪門

其實，身價高達60億元的「帝寶劉媽媽」兒子俞昌哲，多年前也曾追過邱薇而，不但開跑車專程幫她送下午茶，還特地找了跟她生日數字一樣的手機號碼當生日禮物，不過當時她並未接受追求。如今邱薇而仍嫁入豪門，打高爾夫成了她每天最熱衷的事。

邱薇而先前播報氣象時，因攝影棚光線太強，讓她的黑色內衣透出上衣，因此有了「透視主播」的封號。（翻攝自華視）

邱薇而多年前擔任氣象主播時，因攝影棚光線太強，上衣成了「透視裝」，黑色內衣不慎走光的她，因而獲封「透視主播」。2014年10月她自曝被華視長官逼退，還公開貼出被罵「鬼記者」的對話截圖，之後轉戰網路媒體不到1年再度失業，但其實當時她已與陳讚聲穩定交往，失業不到半年後就嫁入豪門，順勢離開主播台。

邱薇而（右）2015年12月10日閃嫁澳美佳馬術俱樂部負責人陳讚聲，據悉陳家在新北市擁有多筆土地，市值達上百億元。（翻攝自澳美佳馬術俱樂部臉書）

本刊詢問邱薇而是否曾求助中醫受孕？她大笑否認，表示自己因為之前皮膚過敏吃類固醇，導致代謝變慢而發福，才會想找中醫消水腫！至於是否想拚生子？她則說，自己的畢生志願就是當人妻，目前還不想生小孩，比較想要好好談一輩子戀愛。


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