BL泰劇《不期而愛》夯爆組「誘惑男團」　許願來台嗑麻辣鍋！

記者林奕如／曼谷報導

泰BL劇《不期而愛》捧紅小鮮肉演員，其中4位演員王俊勇Perth、陳智霆Gun、周浩德Title、林樂杰Plan更因此組誘惑男團TEMPT，26日出席漢森娛樂主辦Owhat App泰國發佈會，他們一登上紅毯，現場約500位粉絲狂尖叫，還有各後援會拼偶像名字燈牌支援，人氣爆棚。

▲周浩德Title（左起）、王俊勇Perth、陳智霆Gun、林樂杰Plan。（圖／達騰娛樂提供）

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該劇講述工程學院中，有8位性格迥異的男生，他們各懷不同的夢想，上演著不一樣的人生，組成4對CP，各有死忠支持者，戲雖下檔，但人氣不減。男團4位成員中，陳智霆Gun曾到台北旅遊，他直呼：「很喜歡台灣。（組成男團後）有機會大家很想一起去台灣，希望老闆安排，可以的話真的很想去。」

▲粉絲熱情追星，準備名字燈牌 。（圖／記者林奕如攝）

陳智霆Gun大讚，台灣美食好吃，用中文講出「麻辣火鍋」是印象最深刻美食，回泰後都分享給朋友。 4位成員拍此部戲爆紅，訪問途中粉絲尖叫沒停過，他們也謝謝粉絲，沒有他們支持，就沒有這樣見面機會。粉絲期待敲碗拍第二部聲音沒停過，他們也非常有意願，林樂杰Plan說：「有機會的話，大家都非常想繼續拍，要看老闆決定了。」

▲泰劇《不期而愛》演員組誘惑男團TEMPT。（圖／達騰娛樂提供）

劇中創造許多經典吻戲，包括「更衣室之吻、車內之吻」等，被問會不會尷尬？周浩德Title跟王俊勇Perth笑說：「不會尷尬，因為我們都沒有在一起（彼此4人都恰好沒有CP線），對我們來說（吻戲）就是一個表演。」

4個大男孩組成男團約一個月，近期發行單曲《告訴我，這是愛嗎？》聲勢正旺，被問組團後感情更好還是會吵架，4人相視一笑，陳智霆Gun：「在這之前就是很熟悉，組成男團看到彼此不同一面，可以增加之間感情，大家也會互相解決問題，像是討論表演如何更好。」