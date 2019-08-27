散播朴寶劍「菊花撕裂送醫」謠言者貼文道歉...粉絲怒：傷害已造成

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣演員朴寶劍日前遭謠傳肛裂送醫，一名網友自稱是護士的朋友，得知朋友近日治療了一名肛裂送醫的男星，在洗澡時不慎跌坐在沐浴瓶上導致肛裂，消息擴散之後有粉絲站出來澄清，表示他近期都在片場趕拍電影《徐福》，不可能在醫院治療。散播謠言的貼文者26日在推特上發文表示：「對散播虛假消息感到抱歉。」

▲朴寶劍日前遭謠傳肛裂送醫。（圖／翻攝自tvN、Blossom Entertainment官網）

貼文者提及：「兩天前我散佈了毫無根據的關於演員朴寶劍的虛假事實。對此，我要向朴寶劍先生和他的粉絲們說聲對不起。」表示自己一開始無視了消息上傳後引發的軒然大波，在仔細看了粉絲們的私訊之後，才意識到事態的的嚴重性，也反省：「我現在應該做的是道歉並糾正內容。我上傳的文字只是我從朋友那裡聽到的『謠言』而已。以後我不會再上傳毫無根據的、誹謗他人的文字。」目前該推特帳號已關閉。

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▲散播朴寶劍謠言的推特推主發文道歉。（圖／翻攝自微博／哎一股清流）

推文遭多次轉貼，粉絲們依然感到憤怒，紛紛批評「來不及了，道歉有什麼用」、「造謠一張嘴，闢謠沒人看」、「這種人不見棺材不掉淚，支持公司提告」，對推主的道歉文完全不領情。