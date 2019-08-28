邱澤拍鬼片「阿飄」遞彈匣嚇歪 丁噹唱音樂劇真哭止不住

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。



記者王筱筑 ／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要再帶大家來看超應景的靈異國片，以及經典音樂國片改編的超夯音樂劇！首先是黑色喜劇恐怖片《第九分局》，選在鬼門關之日上映超應景不說，卡司更請來去年以《誰先愛上他的》奪下台北電影節影帝的男神邱澤，搭檔「靈異節目始祖」澎恰恰，攜手化身通靈警探，加入神秘警察組織「第九分局」辦奇案。

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▲靈異國片《第九分局》由影帝邱澤搭檔「靈異節目始祖」澎恰恰演，攜手化身通靈警探辦奇案。（圖／甲上提供）

邱澤演出有陰陽眼警察，卻自爆本身其實超怕阿飄，拍攝現場還發生怪事讓他嚇歪？也很怕阿飄的王鼎霖導演首度執導就勇敢挑戰靈異類型片，劇情有笑有淚還帶點黑色幽默，彷彿「台版MIB」？經驗老道的澎恰恰曾主持過靈異節目《玫瑰之夜》，因此拍片時常分享恐怖故事或習俗，也曾與女主角温貞菱在戶外戲有同樣的「感應」，節目中他也大談曾親身遇過各式「驚奇靈異事件」，保證讓人起雞皮疙瘩。《第九分局》導演王鼎霖、邱澤、澎恰恰的精彩分享千萬別錯過！

▲靈異國片《第九分局》片場曾發生怪事，嚇壞邱澤。（圖／甲上提供）



備受好評的音樂劇《搭錯車》由「偶像劇歌姬」丁噹主演，改編自1983年的電影《搭錯車》，在2018年隆重推出後票房極佳，當年由民歌天后蘇芮演唱的主題曲《酒矸倘賣無》，成為七八零年代流行金曲，至今仍有不少人翻唱，長輩們更是耳熟能詳。

今年再推升級旗艦版《搭錯車》音樂劇，加碼到30位演員演出，還有30首經典歌曲與動人新曲將重現大劇院，翻新的動人劇情照樣有「滿滿洋蔥」，加上呈現壯闊的歌舞場面，推出後熱賣到一票難求，究竟這齣改編過後的音樂劇有何魅力？女主角丁噹從歌手轉戰舞台劇演員，又唱又演讓她功力大增卻也「又愛又恨」？她所飾演的阿美是全劇靈魂人物，又如何將愛情親情在舞台上投入詮釋不NG？丁噹將在節目中分享演出舞台劇的心路歷程。

▲音樂劇《搭錯車》由「偶像劇歌姬」丁噹主演。（圖／相信音樂提供）



國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出鬼月兩大強檔國片《第九分局》和《緝魔》的主角群簽名海報，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。