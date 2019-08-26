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快訊／深夜震撼彈！　AKB48 Team TP阿部瑪利亞無預警宣布：從團隊畢業！

記者蔡琛儀／台北報導

AKB48 Team TP由陳子鴻擔任推手，今天晚上官方帳號無預警宣布，日籍成員阿部瑪利亞退出AKB48團隊，等於正式從團體中畢業，阿部瑪利雅除了透過直播，也公開手寫信，表示：「24歲的我作為一個新人偶像去活動其實自己覺得並不是那麼帥，而且在一個剛出道的很新的團體中像我這樣比較大人向的特質也許是比較不需要的，所以就覺得要畢業了。」消息一出也讓粉絲都相當震驚。

▲▼ AKB48 Team TP,阿部瑪利亞 。（圖／翻攝臉書）

▲▼AKB48 Team TP的日籍成員阿部瑪利亞無預警宣告將畢業 。（圖／翻攝臉書、好言娛樂提供）

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▲▼ AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

阿部瑪利亞身為AKB48 Team TP中唯一的日籍成員，從AKB48移籍到AKB48 Team TP，她在日本時就有著「歐吉桑殺手」的封號，在團內也擁有著高人氣。24歲的她加入AKB48團隊已十年，她解釋自己自己退團的原因是「年齡」，自覺不適合在新的團體中發展，「我從很小的時候就喜歡很帥氣的女生，我自己也就想要變成那種帥氣且讓大家崇景的人。」

而公司也宣佈，阿部瑪利亞接下來兩個月還有活動，最後一次以成員身份現身，將是10月19日AKB48的台北小巨蛋演唱會，9月也還有3場活動，阿部不忘喊話：「在剩下不到兩個月的短時間裡，還請大家繼續支持阿部瑪利亞以及Team TP！」

▲▼ AKB48 Team TP,阿部瑪利亞 。（圖／翻攝臉書）

▲阿部瑪利亞手寫信 。（圖／翻攝臉書）

AKB48 Team TP聲明：

AKB48 Team TP 正式生 – 阿部瑪利亞
於 2019 年 8 月 26 日的官方帳號直播中宣布從 AKB48 Group 畢業。謝謝大家一直以來對於阿部瑪利亞的支持！
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
＜阿部瑪利亞給各位粉絲的訊息＞
TO：一直支持著Team TP的大家
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
突如其來的畢業發表，嚇到大家了吧。
在 AKB48 活動的第十年，今年也 24 歲了。
我從很小的時候就喜歡很帥氣的女生，我自己也就想要變成那種帥氣且讓大家崇景的人。
我真的非常非常喜歡 Team TP 所以到最後一刻都還一直煩惱著真的要畢業嗎？還真的有點不想畢業呢？
但是 24 歲的我作為一個新人偶像去活動其實自己覺得並不是那麼帥，而且在一個剛出道的很新的團體中像我這樣比較大人向的特質也許是比較不需要的，所以就覺得要畢業了。
偶爾會讓我任性地表達事情，並在經歷了各種失敗之後讓我學習到東西的 AKB48。
在這裡遇到的所有成員、工作人員、以及一直以來不管在什麼時候都不離不棄支持著我的粉絲們，真的真的最喜歡你們了!
在剩下不到兩個月的短時間裡，還請大家繼續支持阿部瑪利亞以及Team TP！
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
AKB48 Team TP 阿部瑪利亞 敬上

-----------------------------------------------------------------
宣布畢業後，阿部瑪利亞仍會出席以下幾場活動：
◾️9/14 (六)：AKB48 Team TP 一周年紀念 Mini Concert
◾️9/21 (六)：AKB48 Team TP 一周年紀念 Mini Concert
◾️9/29 (日)：TTP Festival 握手會
◾️10/19 (六)：AKB48 in Taipei 2019 ~ Are You Ready For It ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
阿部瑪利亞在AKB48的最後幾個活動日程，請大家多多支持與指教。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
AKB48 Team TP 營運團隊 敬上

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