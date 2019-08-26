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張雨綺兒子給CEO男友抱放閃！　50億前夫爆黑料：張小姐免費給吃住又送錢

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星張雨綺和身價50億的富豪老公袁巴元爆發揮刀流血衝突，便閃電離婚。她恢復單身後又有CEO新歡張錢豪，26日和帶孩子和男友逛街的照片曝光，前夫發文隔空喊話，火速引來各界關注。

▲▼張雨綺50億前夫爆黑料。（圖／翻攝自微博）

▲張雨綺離婚50億富豪袁巴元，又被前夫爆黑料。（圖／翻攝自微博）

袁巴元寫道：「張先生！你是張小姐免費給你吃住，又買車送錢太高興，忘了我對你的警告，恭喜你會收獲我說過的。」並且加上一張微信數據損壞的截圖。

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▲▼袁巴元隔空嗆：「張小姐免費給你吃住又買車送錢」，疑似指張雨綺男友吃軟飯引發熱議。（圖／翻攝自微博／袁巴元）

▲袁巴元隔空嗆：「張小姐免費給你吃住又買車送錢」，疑似指張雨綺男友吃軟飯引發熱議。（圖／翻攝自微博／袁巴元）

▲▼袁巴元隔空嗆：「張小姐免費給你吃住又買車送錢」，疑似指張雨綺男友吃軟飯引發熱議。（圖／翻攝自微博／袁巴元）

▲袁巴元配圖加上微信數據損壞的截圖。（圖／翻攝自微博／袁巴元）

有人忍不住好奇留言，「又有什麼瓜，今天剛看到新聞他抱著你兒子。」部分網友則勸告，「一直在撕你的前妻，好歹她也和你有二個孩子，你們二個人都不要做人，但是至少要給孩子留個活路吧」、「都已經離婚了還給自己加什麽戲，冤冤相報何時了。」

張雨綺因為演出周星馳電影走紅，感情史更是轟轟烈烈，有過2段婚姻，2011年閃電結婚導演王全安，但是愛得火藥味十足，曾被拍到怒踹老公車門，婚姻只維持4年就告終，隔年再嫁袁巴元，沒想到又發生揮刀吵架導致離婚，一度爆出復合，現在則是翻臉互嗆對立狀態。她5月被拍到和天厚投資CEO張錢豪牽手回家，又有新戀情，更被捕捉到帶龍鳳胎兒女和男友逛街，前夫發文酸嗆，再度成為輿論焦點。

▲▼張雨綺50億前夫爆黑料。（圖／翻攝自微博）

▲張雨綺和CEO新歡張錢豪逛街，和袁巴元生的龍鳳胎兒子，被男友抱在懷中。（圖／翻攝自微博／圈老漢）

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