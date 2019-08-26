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「超級奶爸」亮哲自招女兒控　在家舉「現成啞鈴」健身：怕被Cue脫衣服

記者林彥君／台北報導

亮哲擔任「Spartan　Kids斯巴達小勇士賽活動大使，他帶著2個寶貝女兒出席記者會，和大家分享最熱門的親子活動，他自招是女兒控，「就是女兒只要叫我，我就會很快回答，然後完成他們的要求。」他透露，在拍戲時只要有超過2小時的空檔，就會回去陪女兒。

▲▼亮哲。（圖／寬寬整合提供）

▲亮哲和女兒出席活動。（圖／寬寬整合提供）

亮哲身兼演員、丈夫、爸爸等多重身分，儘管工作忙錄，仍不忘抽空陪伴家人，享受親子時光，「我會帶女兒去公園跑步，打羽毛球，跳繩、騎腳踏車，還會做一些徒手的體能訓練，最近在訓練大女兒打排球，因為我自己是排球隊。」

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他也分享爸爸經，「小孩的學校離奶奶家5分鐘，儘管有時候前一天因為工作小孩需要住在奶奶家，通常只要隔天的工作晚於他們上學時間，我仍然會一早就到奶奶家接他們上學。」愛女之心表露無遺。

▲▼亮哲。（圖／寬寬整合提供）

▲亮哲和女兒出席活動。（圖／寬寬整合提供）

談到對孩子的教育方式，他最大宗旨是和小孩一樣抱持著學習的心態，亮哲說：「不因爲自己是大人就理所當然說得算，也會鼓勵孩子分享自己所有的喜怒哀樂，並且教育他們誠實的重要性，自己選擇的興趣和學習要保持熱情不能輕易放棄，功課不是人生的唯一，而是對自己負責任的一種檢視，會了就往下一個目標邁進，不會的就努力搞懂，粗心大意錯的就是對自己不負責任！」

曾在《炮仔聲》第一集中客串，亮哲日前再次加入演員行列，維持體態是一定要的，「以防被Cue脫衣服。」問及兩位女兒扮演什麼角色？他則推薦其實未必要上健身房，在家陪伴孩子也是很棒的活動，「她們有時候是現成的啞鈴，有時候是教練，會協助我負重訓練。」
 

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