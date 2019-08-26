郎朗放閃「讓老婆撐傘」人品挨轟！　網友曝側拍照…幫還原真相

記者傅家妤／綜合報導

大陸鋼琴家郎朗6月初與德韓混血、同是鋼琴家的新娘Gina Alice Redlinger於巴黎結婚，婚後不時會在社群網站上放閃，甜蜜感情羨煞眾人。不過他25日在微博上曬出一張與妻子的合照，從背面看上去，他疑似讓老婆撐傘，此舉遭到網友砲轟，直批他非常大男人，掀起熱議。

▲郎朗與老婆結婚不到3個月，頻遭網友砲轟。（圖／翻攝自微博／郎朗）

郎朗在發文中透露，自己與老婆在張北縣的大草原上，隨後還附上一張與老婆的同框照，畫面中只見兩人背對著鏡頭，他一手搭在老婆的肩上，女方則摟著他，緊緊貼在一起，畫面看起來非常有愛。

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▲郎朗曬出與老婆的背影照放閃反遭轟。（圖／翻攝自微博／郎朗）

不過有網友發現，兩人共撐的一把傘，似乎是由較矮Gina拿著，紛紛砲轟：「做為男人都不打傘，無語了」、「打傘不是應該由男生來的嗎？到底誰是小公主」、「你好像不怎麼適合做一名丈夫」，意外掀起了不少熱議。隨後一名網友在留言串中附上一張兩人的側拍照，並表示「還原你們這些檸檬精的不打傘」，只見從側面看上去，郎朗搭在老婆肩上的手，似乎同樣也是握在傘柄上，疑似是夫妻兩手共撐一把傘。

▲網友曝光側拍照幫還原。（圖／翻攝自微博／郎朗）

事實上，郎朗並非第一次被網友砲轟不會照顧太太，先前他曾在機場被拍到兩手空空，讓背著一個後背包的老婆，獨自一人拉著行李箱及拿著一個包包，當時他也被網友吐槽「大男人主義」，事後他隨即PO文：「我以後得多幫我老婆提些行李。」

▲郎朗曾因沒有幫老婆提行李遭轟。（圖／CFP）

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