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贈票／天使金明洙來台 福利滿滿最寵粉

App贈票活動使用。

App小組／活動報導

睽違一年，金明洙剛結束戲劇拍攝便宣布九月即將來台與粉絲見面，這也是金明洙第三次來台，超級寵粉的他更主動追加見面會福利，他向台灣主辦單位表示，希望能加碼開放粉絲一起參加見面會當天下午的彩排活動，因此，當天下午將有300名幸運粉絲可以搶先進場參與彩排記者會！粉絲們還在等什麼，現在只要下載ETtoday星光雲，就有機會抽中2019金明洙見面會門票！快快手刀搶票去！

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金明洙在《僅此一次的愛情》中飾演樂天開朗的天使丹，深情的形象深植人心，不僅讓整齣戲討論度飆高，也讓更多人看見他越來越成熟的演技。劇中，因天使丹違反天界規定愛上女主角申惠善，使兩人面臨種種考驗，過程中也發生一連串精彩有趣的故事。

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金明洙結束戲劇拍攝後，馬不停蹄展開見面會活動，這次將是他連續第三年來台舉辦見面會，他表示對台灣粉絲熱情念念不忘，每次來到台北都留下特別美好的回憶！為此，他準備了比上次更精彩且豐富的舞台表演，準備給台灣的粉絲最棒的演出！也期待與粉絲見面互動，共度幸福時光。快下載星光雲App抽票去～

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2019 KIM MYUNG SOO SOLO FAN MEETING IN TAIPEI
時間：2019/09/01(日) 18:00
地點：台北國際會議中心TICC (台北市信義區信義路五段1號)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽金明洙台北見面會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月27日至8月30日2359止。
◎得獎獎項： 金明洙台北見面會門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字

金明洙, 見面會, Infinite, 僅此一次的愛情, App活動

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