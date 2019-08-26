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馬東石新作揪張基龍打爆罪犯！金亞中轉身辣翻　預告點破百萬

記者吳孟庭／綜合報導

馬東石演惡角演上癮，在新片《電影版 壞傢伙們》繼續以暴制暴，改編自19禁（韓國指的是限制級電影）同名電視劇，他飾演被判刑28年的罪犯，再加入張基龍、金亞中等全新班底，首支預告已突破百萬點閱，期待感爆棚，而這部片也即將在台上映。

▲馬東石新作改編19禁韓劇！張基龍變罪犯　金亞中辣翻。（圖／車庫娛樂提供）

▲《電影版 壞傢伙們》由金亞中（左起）、馬東石、金相中、張基龍主演。（圖／車庫娛樂提供）

韓劇《壞傢伙們》在2014年曾被列為19禁電視劇，要分級才能收看，卻締造電視台開台收視紀錄，接著續作《壞傢伙們：惡的都市》更寫下4.797%的收視新高。原本就是固定班底的馬東石，同樣演出《電影版 壞傢伙們》，再找來《醜女大翻身》女主角金亞中、《WWW：請輸入檢索詞》張基龍，打造痛快動作爽片！

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▲馬東石新作改編19禁韓劇！張基龍變罪犯　金亞中辣翻。（圖／車庫娛樂提供）

▲馬東石片中以暴制暴。（圖／車庫娛樂提供）

馬東石在劇中飾演朴雄哲一角，被喻為「傳說中的拳頭」，原本被判刑28年的他，在刑警吳九卓（金相中飾演）的網羅下，以減刑的條件加入特殊犯罪調查組，是團隊中重要的人物。

▲馬東石新作改編19禁韓劇！張基龍變罪犯　金亞中辣翻。（圖／車庫娛樂提供）

▲金相中也是原本電視版的班底。（圖／車庫娛樂提供）

馬東石開玩笑地說：「被判刑28年的話，好像真的是個很壞的傢伙，大家不能做壞事喔！」他也表示當初很高興能接演這個角色，也認為「朴雄哲」這個人物很適合出現在犯罪娛樂電影中，「我可以藉由這個角色感到滿足，懲罰壞人。但比起可怕的形象，這個人物滿有喜感的，希望大家都能看得愉快。」

▲馬東石新作改編19禁韓劇！張基龍變罪犯　金亞中辣翻。（圖／車庫娛樂提供）

▲張基龍加入《電影版 壞傢伙們》班底。（圖／車庫娛樂提供）

影迷對於電影版抱持高度期待，日前韓國片商於Facebook粉絲專頁公布首支預告，已突破105萬瀏覽人次，約2.5萬名用戶按讚、1萬多則留言、近2千次的分享，網友大讚「動作犯罪片還是要看馬東石最對味」、「張基龍眼神帥翻，穿囚服打鬥也很殺」、「電視劇版結束後等好久，終於能在大銀幕看馬東石盡情使壞了！」

▲馬東石新作改編19禁韓劇！張基龍變罪犯　金亞中辣翻。（圖／車庫娛樂提供）

▲金亞中劇照辣翻。（圖／車庫娛樂提供）

《電影版 壞傢伙們》敘述因囚車翻覆而讓一名罪大惡極的罪犯逃脫，警方為了要逮捕這名犯人，再度啟動「特殊犯罪調查組」，祕密進行逮捕計畫。「瘋狗」總指揮吳九卓與朴雄哲，帶領新加入的「感性騙子」郭魯順（金亞中飾）、前刑警高柳盛（張基龍 飾），組成全新隊伍，將他們繩之以法！《電影版 壞傢伙們》預計10月4日在台上映。

▼《電影版 壞傢伙們》預告。（影片來源：YouTube CJ Entertainment Official）

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壞傢伙們, 馬東石, 金亞中, 張基龍, 金相中, 日韓風

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