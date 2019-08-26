吳俊諺朝聖打卡熱點...屁股被刺2次「好痛！」　苦笑：真的要小心

記者林彥君／台北報導



吳俊諺為主持八大綜合台《台灣第一等》，前往彰化田尾公路花園的仙人掌園，朝聖這座網路熱門的打卡點，在介紹過程中，吳俊諺一時沒注意就被仙人掌刺到屁股，「好痛！」才大叫完，又被另一株刺到，屁屁連番被攻擊，吳俊諺苦笑：「在仙人掌園工作真的是要很小心。」

▲吳俊諺造訪打卡景點。（圖／八大提供）



這趟外景，吳俊諺還首次參與職人造鍋，在尋找台灣製生活用品，介紹婆婆媽媽最愛的耐操好鍋。他說過去曾被老婆洗腦，認為韓國鍋子比台灣好用的迷思，但經過這次實際體驗，很正經地說：「可見我老婆沒有買對鍋子嘛！」現場更有民眾拿用了7年的舊鍋子希望老闆當場「美容」，神奇美容術短短幾分鐘就讓鍋子煥然一新，也令眾人驚呆。





▲吳俊諺學習做雞毛撢子。（圖／八大提供）

除此之外，吳俊諺還找到台灣碩果僅存雞毛撢子達人學習手做DIY，形容清洗雞毛過程就像洗頭髮，搞笑問老闆：「那還要用潤絲的嗎？」根據不同用途，達人阿伯也特製出不同大小雞毛撢子，甚至結合文創，製成桌上可愛擺飾品。當被問做一支雞毛撢大約需要多久時間？達人阿伯笑表示：「現在年紀大了，都是看心情做雞毛撢子，心情好可以做比較快。」吳俊諺也笑稱：「阿伯好佛系。」節目每周二晚間10點播出。

