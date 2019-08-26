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郭敬明哭一晚上「素顏憔悴模樣」曝光！　背後原因惹心疼

記者傅家妤／綜合報導

《小時代》系列導演郭敬明身兼作家、出版社老闆、電影導演，名聲響亮又擁有花美男外型，擄獲了大批粉絲的心，不過近日網路上曝光了數張他的近照，精神狀況看起來並沒有很好，整個人非常憔悴，照片在網路上瘋傳，意外掀起了不少熱議。

▲郭敬明。（圖／翻攝自微博／郭敬明）

▲郭敬明近來受邀擔任《演員請就位》的評審。（圖／翻攝自微博／演員請就位）

郭敬明近來以導演的身分受邀擔任陸綜《演員請就位》的評審，日前他被拍到現身節目錄影棚，身穿白色襯衫的他，看上去非常疲憊，兩眼浮腫，整個人顯得十分憔悴，精神狀態似乎沒有很好。隨後他還在微博上透露，自己哭了一整個晚上，「哭到隱形眼鏡都變磨砂了。我大概把我一年的哭量都哭掉了。」讓人好奇到底發生了什麼事。

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▲郭敬明。（圖／CFP）

▲郭敬明錄影空檔被拍到素顏憔悴模樣。（圖／CFP）

針對面容憔悴一事，郭敬明26日再度發文回應，稱自己被拍到照片的當下，自己已經48小時沒睡覺了，而他哭的原因也與他本人無關，「是我淘汰了很多可愛的選手。我現在眼睛還是磨砂玻璃狀態，網友們，散了吧散了吧。」隨後他還附上了一張在劇組的自拍照透露，自己在醒著48小時後，在發文當下依舊還沒睡。

▲郭敬明。（圖／翻攝自微博／郭敬明）

▲郭敬明曬自拍照解釋。（圖／翻攝自微博／郭敬明）

不少粉絲看了以後，都心疼不已，紛紛在底下囑咐他要好好休息，「都成這樣了，還不去休息」、「快去休息，真的太傷眼睛了」。

▲郭敬明。（圖／CFP、翻攝自微博／郭敬明）

▲郭敬明發文。（圖／翻攝自微博／郭敬明）

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