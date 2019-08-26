老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭

記者阮巧雯／綜合報導

「性生活」在夫妻或情侶之間扮演著「感情潤滑劑」角色，良好性生活能有效滋養彼此親密感，但不少夫妻結婚久了或有了小孩，都在這方面出現不和諧問題。就有一對夫妻上于美人《什麼道理》節目，雙方結婚2年，也生下2個小孩，一家人感情融洽，但在性生活卻出了問題。

▲老婆表示，一般都是女方較抗拒性行為，但他們卻是「女歡男拒」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

當被問到多久沒有性生活時，夫妻倆都表示，已經久到忘記最後一次是什麼時候。老婆更說道，一般都是女生對這種事抗拒，但他們卻是「女歡男拒」，每次求歡老公都以「上班很累」為由拒絕，讓自己感到很難堪。甚至有一次，老婆半夜「偷襲」老公，卻驚見老公褲子「皮帶上鎖」！

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▲更有一次老婆半夜偷襲老公，卻驚見老公「皮帶上鎖」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

老公對此輕鬆回應，這是特殊皮帶，可以把褲子整個鎖起來，讓現場來賓全都聽傻眼。當男方被問到為何如此排斥與太太發生性行為，表示：「真正的愛不應該是建立在肢體語言上，應該是心靈上的滿足。」認為只要有「抱抱」就足夠了，更表示從不「自行DIY（自慰）」，也不會有任何性慾。

▲老公認為他較注重「心靈上的滿足」，每次想到性行為就會覺得「很累」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

老婆在節目最後忍不住掉下眼淚，表示對求歡一直被拒，感到非常可憐，覺得老公怎麼跟其他人不太一樣，對於性生活如此逃避。不少網友看了都紛紛替女方打抱不平說道：「老公太自私了」、「防老婆做到皮帶上鎖，這不是傷人，而是羞辱」、「老公老神在在感覺外面就有人。」但也有人認為，事情不該只看單方面，表示男方一人扛家計，壓力真的頗大，雙方都應該互相體諒一下。

▲老婆對於長期求歡被拒，最後委屈流下眼淚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲老公「皮帶上鎖」只為拒絕老婆求歡。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）