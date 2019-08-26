蔡依林細肩帶緊身衣「炸出W豪球」　甜貼屋虎自拍…深溝視角超邪惡！

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林26日曬出和愛犬「屋虎」的合照，最後一張自拍讓網友大噴鼻血啦！她和親友各自帶著愛犬團聚，細肩帶上衣抵擋不住傲人雙峰，更難得有近距離自拍，好身材成為網友視覺焦點！

▲蔡依林帶愛犬和眾多毛孩團聚，大合照出現邪惡視角。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

蔡依林非常疼愛毛孩「屋虎」，更把這場聚會定為「肥熊日」，和眾人一起抱起愛犬拍大合照。她蹲在最前面，頭髮綁起馬尾，身穿淺色細肩帶上衣，深U剪裁、緊身設計更突顯魔鬼身材，拿起手機自拍，把臉埋在屋虎蓬鬆毛頭中，露出甜甜微笑，照片一往下看，因為前傾靠著狗狗，反而讓胸前豪球快掉出，W曲線若隱若現，性感指數破表。

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▲蔡依林愛犬「屋虎」和眾多狗狗聚會像開趴。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

▲屋虎和房中各種小道具玩得開心。（圖／翻攝自微博／蔡依林）



▲蔡依林甜貼屋虎自拍，往下看邪惡視角辣爆。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

網友激動見到蔡依林和愛犬的貼臉照，有人眼尖發現天后手勢「被掐著拍照的屋虎」、「屋虎眼睛哪去了」，還有人直呼「活得不如一條狗」、「真的好羨慕屋虎牠本人」、「狗狗天堂！太幸福了」，「姐姐究竟為什麼如此性感又美麗」。還有粉絲感動偶像難得曬自拍，不過無論在IG、微博，眾人都碎念照片糊很大，「這畫質是認真的嗎」、「網美，這解析度 I 服了you」、「姐這是什麼遠古畫質？」

▲蔡依林緊身細肩帶上衣藏不住雙峰，抱愛犬被笑虧像掐著屋虎。（圖／翻攝自微博／蔡依林）