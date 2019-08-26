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林宥嘉感冒「磨背」幫兒呼呼　見李玟馬上瘋狂告白三次！

記者蔡琛儀／台北報導

大型選秀節目《聲林之王2》於上週盛大開播，除了導師蕭敬騰（老蕭）、林宥嘉，本季飛行導師卡司也是一個比一個大，除了早先公開的陶晶瑩、周湯豪、劉雋，今天再度公開國際天后李玟（Coco）也是新一位飛行導師。

▲▼ 聲林之王，林宥嘉，COCO，李玟，蕭敬騰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 林宥嘉，蕭敬騰對於李玟要來節目都相當興奮。（圖／記者徐文彬攝）

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▲▼ 聲林之王，林宥嘉，COCO，李玟，蕭敬騰 。（圖／記者徐文彬攝）

林宥嘉和老蕭先前知道Coco要來，都相當興奮，但前幾天林宥嘉不慎感冒，因此這次錄影一直很擔心會傳染給偶像，主動戴起口罩，但他笑說：「看到老師，感冒都好一半了！」還透露自己在後台就已經跟Coco告白兩次，「我還是要再說一次，Coco we love you！」

被問到現在感冒，兒子酷比若要討抱抱該怎麼辦？林宥嘉則表示，自己也很怕把病毒傳染給兒子，「所以現在只好用背幫他呼呼一下。」Coco聽了心疼直說：「我們趕快結束，讓宥嘉可以回去休息。」林宥嘉又嘴甜說：「我一方面想家休息，另一方面又好想一直看Coco哦！」

▲▼聲林之王，林宥嘉，COCO，李玟，蕭敬騰，LuLu 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 《聲林》導師林宥嘉、蕭敬騰、和主持人Lulu，一起迎接新的飛行導師李玟 。（圖／記者徐文彬攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀；大陸愛奇藝每周五晚間9點播出。

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李玟, 蕭敬騰, 林宥嘉, 聲林之王2, 聲林之王, 聲林

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