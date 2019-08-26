成東鎰《變身》5天票房飆2億！恐怖驅魔觀眾嚇傻：看完不敢回家

記者吳孟庭／綜合報導

由韓國兩大性格演員成東鎰、裴晟佑領銜主演的最新恐怖電影《變身》上周在韓上映，不但強壓好萊塢強片《玩命關頭：特別行動》，榮登週末票房冠軍，南韓觀眾看完嚇傻，直呼「看完不敢回家」、「電影精彩到沒時間讓你吃爆米花」。

▲《變身》5天票房飆2億。（圖／車庫娛樂提供）

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以韓劇《請回答》系列為台灣觀眾所熟悉的成東鎰，透過《變身》挑戰演藝生涯第一部恐怖電影，他表示：「我會接演的主要原因，是因為劇中對於家庭關係的敘述讓我感到很有興趣。而且有著韓式風格的恐怖元素，符合現代人所熟悉的速度感，故事節奏相當緊湊，是部融合神祕、家庭、悲劇題材的作品，相當新穎。」

果然一上映就爆出好評，上映5天已突破韓幣68.5億，折合台幣相當於接近2億，觀眾看完掀起討論，「害我不敢回家了」、「這緊張感會令人發瘋」、「電影精彩到沒時間讓你吃爆米花」、「不同於以往的驅魔片，相當有趣，一點都不浪費電影票錢」、「精彩到沒時間看錶，超有趣！」

▲《變身》由成東鎰、裴晟佑主演。（圖／車庫娛樂提供）

演員演技也被讚爆，「成東鎰的演技就是讚」、「現在的孩子們怎麼都那麼會演，是有參加惡魔演技訓練班？」、「演員演技太好了，恐怖氛圍超絕妙！」《變身》故事敘述驅魔司祭鍾秀（裴晟佑飾）發現惡魔偽裝成人類，潛入哥哥（成東鎰 飾）的家，打算毀掉他的家人，這讓鍾秀決定鼓起勇氣，正面對抗狡猾的惡魔。《變身》將於9月27日在台上映。