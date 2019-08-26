記者劉宛欣／綜合報導

鍾漢良、聶遠、吳奇隆26日一同出席公開活動，罕見同框，有網友發現三人分別飾演過清朝宮廷劇的「康熙」、「雍正」、「乾隆」，合照被笑虧「康雍乾祖孫同堂」。

▲鍾漢良、聶遠、吳奇隆26日一同出席公開活動。（圖／CFP）

宮廷劇每次推出便會引起風潮，例如近年的《延禧攻略》、《如懿傳》等等。鍾漢良、吳奇隆、聶遠出席於上海舉辦的品牌高爾夫球大師賽，照片公開後引發熱烈討論，其中鍾漢良曾飾演《鹿鼎記》的康熙，而吳奇隆飾演過《步步驚心》的四爺，後登基為雍正帝，最後聶遠則是於去年大熱的《延禧攻略》中飾演乾隆，網友稱三人合照是「祖孫三代同堂」、「賞心悅目的古裝男神們」。

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▲鍾漢良曾飾演《鹿鼎記》的康熙皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）



▲吳奇隆曾飾演《步步驚心》的雍正皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）





▲聶遠飾演《延禧攻略》的乾隆皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

此外，吳奇隆、鍾漢良、聶遠分別出生於1970年、1974年、1978年，三人都已年過40依然保養得宜，在照片公開後，微博上甚至為此發起「如果三選一，不老男神你選誰？」的票選活動，吸引了大批粉絲參與，也得見三人即使已出道多年，人氣依然不減。

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