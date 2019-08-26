ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾漢良、聶遠、吳奇隆3皇帝同框！　搭肩合照網暴動「祖孫三代同堂」

記者劉宛欣／綜合報導

鍾漢良、聶遠、吳奇隆26日一同出席公開活動，罕見同框，有網友發現三人分別飾演過清朝宮廷劇的「康熙」、「雍正」、「乾隆」，合照被笑虧「康雍乾祖孫同堂」。

▲鍾漢良、聶遠、吳奇隆今（26日）一同出席公開活動。（圖／CFP）

▲鍾漢良、聶遠、吳奇隆26日一同出席公開活動。（圖／CFP）

宮廷劇每次推出便會引起風潮，例如近年的《延禧攻略》、《如懿傳》等等。鍾漢良、吳奇隆、聶遠出席於上海舉辦的品牌高爾夫球大師賽，照片公開後引發熱烈討論，其中鍾漢良曾飾演《鹿鼎記》的康熙，而吳奇隆飾演過《步步驚心》的四爺，後登基為雍正帝，最後聶遠則是於去年大熱的《延禧攻略》中飾演乾隆，網友稱三人合照是「祖孫三代同堂」、「賞心悅目的古裝男神們」。

請繼續往下閱讀...

▲鍾漢良曾飾演《鹿鼎記》的康熙皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

▲鍾漢良曾飾演《鹿鼎記》的康熙皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

▲吳奇隆曾飾演《步步驚心》的雍正皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

▲吳奇隆曾飾演《步步驚心》的雍正皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

▲聶遠飾演《延禧攻略》的乾隆皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

▲聶遠飾演《延禧攻略》的乾隆皇帝。（圖／翻攝自豆瓣）

此外，吳奇隆、鍾漢良、聶遠分別出生於1970年、1974年、1978年，三人都已年過40依然保養得宜，在照片公開後，微博上甚至為此發起「如果三選一，不老男神你選誰？」的票選活動，吸引了大批粉絲參與，也得見三人即使已出道多年，人氣依然不減。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

泰國「老鷹」因Gail勇闖《聲林2》　 飆唱那英《默》中文超標準

推薦閱讀

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

快訊／深夜震撼彈！　AKB48 Team TP阿部瑪利亞無預警宣布：從團隊畢業！

快訊／深夜震撼彈！　AKB48 Team TP阿部瑪利亞無預警宣布：從團隊畢業！

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭

老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

麻衣遭爆海外離婚王泉仁！　忍4天鬆口回應了「自由自在」

麻衣遭爆海外離婚王泉仁！　忍4天鬆口回應了「自由自在」

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

阮經天爆秘戀「21歲大陸女星」　被直擊深夜私會！

阮經天爆秘戀「21歲大陸女星」　被直擊深夜私會！

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

快訊／深夜震撼彈！　AKB48 Team TP阿部瑪利亞無預警宣布：從團隊畢業！

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

麻衣遭爆海外離婚王泉仁！　忍4天鬆口回應了「自由自在」

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鍾漢良, 聶遠, 吳奇隆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐綺陽12星座「走入異國戀」主因　4星座最難搞：陷入就為對方走天涯！
  2. 百億富尪陪就診　內衣透視主播看助孕名醫「頭頂插針」
  3. 阮經天爆秘戀「21歲大陸女星」　被直擊深夜私會！
  4. 張雨綺兒子給CEO男友抱放閃！　50億前夫爆黑料：張小姐免費給吃住又送錢
  5. 快訊／深夜震撼彈！　AKB48 Team TP阿部瑪利亞無預警宣布：從團隊畢業！
  6. 帝王級3男神罕見同框！　搭肩合照網暴動「祖孫三代同堂」
  7. 「超級奶爸」亮哲自招女兒控　在家舉「現成啞鈴」健身：怕被Cue脫衣服
  8. 郎朗放閃「讓老婆撐傘」人品挨轟！　網友曝側拍照…幫還原真相
  9. 老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭
  10. 結婚3個月！　林志玲、AKIRA爆9月「首度公開合體」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366