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2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

記者許皓婷／綜合報導

2019年上半年如果諸事不順的話，先別緊張！命理專家周映君老師就特地整理出下半年在「桃花、財運、事業運」上，能夠轉好運的3個生肖！

周映君老師在《命運好好玩》節目上表示，喜事其實常常發生，像是：搬家、置產、買車、買土地、升官、升學這些都是喜事，不過一般人通常最在意的喜事就是「桃花、財運、事業」，2019下半年就有3個生肖會迎來喜事發生。

▲2019下半年3生肖逆轉勝。（圖／翻攝自YouTube）

▲2019下半年「3生肖」會有喜事發生。（圖／翻攝自YouTube）

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●生肖鼠：桃花降臨，紅鸞星動

已亥年的桃花降臨在「子」，子代表老鼠，因此生肖鼠的人，單身的話可能會遇到一見鍾情的對象，已婚者會夫妻感情回溫，原本會感情不睦的夫妻，在溝通上會變得順暢。不過桃花降臨有對象的人要小心「外面的桃花」，要經得起誘惑。

●生肖馬：暗祿降臨，財運旺盛

2019年的「暗祿星」降臨在「午」，午就是馬，因此屬馬的人，事業上會遇到貴人相助，賺錢管道也會默默增加，無論是正財或偏財，都會有進財機會。

●生肖雞：長生降臨，成長升遷

屬雞的人在工作運上會升官，創業的人，則很有機會拓展事業，像是分店一直開、事業版圖擴張。而「長生」有花的感覺，其實也代表增生人口，會有「進人丁」的機會。

▲2019下半年3生肖逆轉勝。（圖／翻攝自YouTube）

▲2019下半年生肖屬鼠、馬、雞將逆轉勝。（圖／翻攝自YouTube）

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