影／《下半場》朱軒洋撒嬌1個動作「范少勳害羞臉紅」腐味超濃

記者洪文／專訪

台灣電影《下半場》兄弟之情逼哭不少觀眾，兩位男主角范少勳、朱軒洋戲裡、戲外都有好的感情。兩人接受《ETtoday》吹便條紙、快問快答的大考驗，分別公開初吻的年紀，沒想到范少勳的答案讓朱軒洋驚訝到大叫，最後的終極大懲罰，朱軒洋對著范少勳撒嬌，更讓現場飄著濃濃的腐味。

▲范少勳、朱軒洋。（圖／ETtoday）



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范少勳先挑戰，問兩人誰最帥，他立刻回：「我！」但是被問到導演張榮吉拍過的3部電影，他只回答出《下半場》、《逆光飛翔》，最後一部答不出來，朱軒洋也救援失敗。接下來，他自爆初吻就在幼稚園，朱軒洋聽了也驚訝大叫，接著他就順利吹完便條紙完成任務，只花34秒。

接下來，輪到朱軒洋挑戰，第一題就很火辣，他大方承認：「穿黑色內褲！」他回答初吻在15歲，而范少勳的怪癖則是愛笑、愛哭，然而貼在范少勳的便條紙相當堅固，讓他狂吹便條紙吹到崩潰，最後一個怪癖直接放棄作答，他也在忙中比愛心、裝可愛，笑爆全場，最後花了1分41秒。

最後終極大懲罰，朱軒洋必須向范少勳撒嬌。朱軒洋先是拉著對方的手求情，沒想到范少勳超配合，故意不答應對方的請求，最後逼到朱軒洋要求「愛的抱抱」，范少勳害羞到趕緊求饒，讓朱軒洋順利過關，現場飄著濃濃的腐味，笑翻全場。