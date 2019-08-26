GD、IU、2NE1夯歌都她寫的！「韓流推手」音樂才女10月登台

記者吳孟庭／綜合報導

南韓流行音樂推手swja鮮于貞娥（선우정아），曾寫出韓團2NE1《It Hurts》、GD&TOP《Oh Yeah》、IU《Secret Garden》等夯曲，在KPOP粉絲之間小有名氣，她宣布即將登台開唱，預計於10月31日晚上8點在永豐Legacy Taipei音樂展演空間會台粉！

▲swja鮮于貞娥宣布來台開唱。（圖／Little M Live提供）

鮮于貞娥雖然2006年就出道，但真正在海外KPOP粉絲間知名，是因為和YG藝人的合作。她寫出女團2NE1膾炙人口的漫歌《It Hurts》，同年GD&TOP子團的主打歌《Oh Yeah》、GD單曲《What Do You Want?（어쩌란 말이냐）》也是出自她手，李遐怡（LEE HI）首張正規專輯也有兩首歌由她包辦詞曲。

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▲swja鮮于貞娥和IU有著好交情。（圖／Little M Live提供）

她合作過的藝人還有JYJ俊秀、IU、南太鉉、Apink鄭恩地等，在《蒙面歌王》改編女團MAMAMOO的《Um Ah Oh Yeah》、BLACKPINK《Whistle》、Red Velvet《Peek-a-boo》，總是能將輕快舞曲轉化為她獨有爵士唱腔，個人特色非常明顯。

▲swja鮮于貞娥被鄭容和選為最想合作女歌手。（圖／Little M Live提供）

鮮于貞娥回憶跟IU的合作說：｢不僅是令人非常感激的經驗，在音樂方面來說，也讓我感到很愉快滿足。」此外，她更是CNBLUE主唱鄭容和最想合作的女歌手，不但主動邀請她合唱《交感》這首單曲，為了呼應音樂概念，兩人在創作時也是共同想著對方而完成的！

▲So!YoON!也將跟鮮于貞娥一起來台會粉絲。（圖／Little M Live提供）

受到主辦單位LITTLE M Live之邀，師出同門的鮮于貞娥將與樂團SE SO NEON出身的So!YoON!連袂來台舉辦演唱會，於10月31日晚上8點在永豐Legacy Taipei音樂展演空間舉行，預售票1280元、現場票1580元。

▼鮮于貞娥寫過超多流行KPOP歌曲。（影片來源：YouTube BIGBANG）