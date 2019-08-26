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Netflix首批原創華劇定檔！　賈靜雯、張孝全《罪夢者》10月上線

記者李欣容／台北報導

Netflix積極拓展華語市場，今（26日）在記者會上宣布首批華語電視劇，包括賈靜雯、張孝全主演的《罪夢者》；劉以豪、劉奕兒主演的《極道千金》以及吳慷仁、黃姵嘉主演的《彼岸之嫁》等劇，將在10月底陸續與觀眾見面。

▲▼Netflix今(26日)舉辦Netflix華語新勢力記者會，並正式宣布首三部華語原創內容上線日期 。（圖／Netflix）

▲Netflix首三部華語原創內容將在10月底陸續上線 。（圖／Netflix）

記者會上邀請到《罪夢者》導演陳映蓉、《極道千金》導演吳子雲、《彼岸之嫁》導演何宇恆，3人都是第一次拍攝電視影集，仍用電影規格拍攝，讓長篇幅的故事更加完整。

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▲▼Netflix今(26日)舉辦Netflix華語新勢力記者會，並正式宣布首三部華語原創內容上線日期 。（圖／Netflix）

▲賈靜雯、張孝全主演《罪夢者》。（圖／Netflix）

吳子雲坦言，能和國際平台合作在演員選擇上更加自由，只要劇本對味，演員的檔期也都很好配合，3組形象照曝光也引來現場討論，尤其賈靜雯、劉奕兒、黃姵嘉、Janet、張孝全、劉以豪、許光漢等台灣演員風采吸睛。

《罪夢者》預計播出8集、單集40分鐘以上，《極道千金》、《彼岸之嫁》則播出6集，3部作品將陸續於10月31日、12月6日以及明年1月上線。

▲▼Netflix今(26日)舉辦Netflix華語新勢力記者會，並正式宣布首三部華語原創內容上線日期 。（圖／Netflix）

▲左起田士廣，吳慷仁，黃姵嘉，謝怡芬，林路迪，導演郭修篆 。（圖／Netflix）

▲▼Netflix今(26日)舉辦Netflix華語新勢力記者會，並正式宣布首三部華語原創內容上線日期 。（圖／Netflix）

▲左起導演吳子雲，劉以豪，劉奕兒，曹佑寧，統籌製作莊淳淳。（圖／Netflix）

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Netflix, 賈靜雯, 張孝全, 罪夢者, 極道千金, 彼岸之嫁

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