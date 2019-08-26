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宅男離奇猝死！陳屍房間多日「家人沒有發現」　遠房親戚嘆：距離近，感情遠

記者洪文／台北報導

台灣電影《最乖巧的殺人犯》結合動漫題材與殘忍虐殺情節，故事描述動漫粉絲阿南（黃河 飾）從卡通「波比達」中找到情感寄託，沒想到有天流氓叔叔發現了爺爺戶頭裡的巨額存款，竟引爆一場殘忍的家庭殺機。導演莊景燊在首映會分享拍攝電影的靈感，其實主角阿南的原型來自他的遠房一位喜歡皮卡丘的親戚。

▲▼《最乖巧的殺人犯》首映會,黃河,王真琳,導演莊景燊,監製王莉雯。（圖／記者季相儒攝）

▲黃河、王真琳、導演莊景燊、監製王莉雯出席《最乖巧的殺人犯》首映會。（圖／記者季相儒攝）

導演莊景燊透露，遠房親戚有天竟在房裡離奇猝死，透天厝住了很多家人，結果對方過世多日之後才被住在同個屋簷下的家人發現，這件事讓導演相當震驚，難過感嘆「愛與血緣無關」，進而有了拍成《最乖巧的殺人犯》的想法。

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黃河透露，《最乖巧的殺人犯》是3年前拍攝，最難拍的是一鏡到底的殺人場景，為了鏡頭做了許多表演設計。被問到曾經有過的殘暴行為？他坦言，2、3年前把房間砸爛過，因為家人住在一起摩擦許久，只是為了家中的狗生病如何照顧，家人沒有照著要求讓狗配戴頭套，可是講了很久沒有改正，理智線就斷裂了，家人當時驚嚇又傻眼，不過吵完就跟家人和好了，最後自己收拾東西。

▲▼《最乖巧的殺人犯》首映會,黃河,王真琳。（圖／記者季相儒攝）

王真琳則是曾經因為戒糖，導致情緒很不穩定，亂丟鑰匙又拿衣架打衣櫃。她坦言，以前很喜歡麥當勞焦糖奶茶，後來停賣之後，她甚至氣到參加網路連署，後來剛好在健身房教練建議之下戒糖，不過因為發生理智線斷裂的狀況之後，她之後都不敢再戒糖了。

為了將這個靈感發展成一部電影長片，莊景燊導演特別找來曾獲優良電影劇本獎的新銳編劇廖柏茗助陣，不僅將自己對日本動漫的熱情編入劇中，將故事完美結合時下流行的動漫熱潮，更為主角帶來一段充滿苦澀滋味的青春愛情，完成《最乖巧的殺人犯》的精彩劇本。

▲▼《最乖巧的殺人犯》首映會,黃河,王真琳,導演莊景燊,監製王莉雯。（圖／記者季相儒攝）

沒想到編劇廖柏茗卻在今年2月意外逝世，因此電影首映會上也邀請廖柏茗的父母到場，與劇組一同欣賞集眾人之力完成的作品。導演坦言：「這部片子最重要的意義是完成編劇的遺作，希望口碑比賣座好，這是我最希望的目標。」並由衷感激廖柏茗為這部電影的付出，場面相當溫馨。

首映會中，劇組耗資25萬手工製作的「波比達」等身巨型人偶驚喜現身，讓黃河當場像是見到故友般上前擁抱，直呼「好久不見！」該玩偶在片中也如男主角黃河的摯友般，陪伴他度過人生重重難關，勾勒出一段年輕人與動畫角色的動人情誼。

《最乖巧的殺人犯》將於8月30日在台上映。

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