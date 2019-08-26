小鬼和正妹對看5秒觸電了！「腿軟倒下拉褲子」　熊熊看傻：送入洞房了啦！

記者林彥君／台北報導



熊熊和黃鴻升（小鬼）主持《星光雲！RUN新聞》，找來網路天團「這群人TGOP」演技派女星鄭茵聲當來賓，鄭茵聲和熊熊要到大家上幫小鬼找幸福，鄭茵聲化身邱比特，在街上幫小鬼找合適的聯誼對象，熊熊和鄭茵聲鎖定一位20歲的大眼正妹Amber，興奮的大喊：「鬼哥快來！這個真的超級正！」





▲熊熊和茵聲幫小鬼找聯誼對象 。（圖／ETtoday）

熊熊和鄭茵聲一左一右牽著聯誼對象，熊熊忍不住大讚Amber五官非常精緻、身材穠纖合度，熊熊說：「我看到她時，覺得她在發光。」小鬼和聯誼對象先是以圈叉遊戲培養默契，小鬼在遊戲中看到女主角真面目，小鬼害羞地掩面、手摸左胸：「我的心臟動了一下！」

▲▼ 小鬼腿軟躺下。（圖／ETtoday）

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在遊戲中兩人默契十足，選擇同樣的答案，現場狂冒粉紅泡泡，熊熊開心地說：「送入洞房了啦！生了啦！鬼哥你先去，先去訂房間號碼。」小鬼更紳士地公主抱對方，原地旋轉5圈，不只這樣，小鬼也和正妹共吃巧克力棒、更深情互看，讓小鬼害羞到腿軟躺下，鄭茵聲在旁邊笑到不行，直喊：「起還好嗎？起床了！」最後雙方都互給8分的高分，聯誼成功。

▲小鬼和正妹聯誼 。（圖／ETtoday）

