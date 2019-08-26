幸運乘客午休搭公車　同車「大咖鐵肺歌手」當眾開唱全嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

家家將在9月7日登上台北國際會議中心舉辦「House Party在家裡」演唱會，日前家家的演唱會巨型海報宣傳公車穿梭在台北市街頭，而家家本人也在公車裡拿起麥克風高歌開趴，原來日前家家在臉書PO出突擊行動，號召歌迷在中午時間來參加「午休限定VIP好事派對」，一起搭乘「午休限定VIP好事派對公車」，在車上盡情開趴同歡。

▲▼ 家家在公車上和歌迷同樂。（圖／相信音樂提供）

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熱情的歌迷們頂著大太陽和炙熱高溫，乖乖在公車站排隊歡迎家家，家家一現身就開心向歌迷打招呼，也心疼歌迷耐著高溫等候，催促歌迷快上車吹冷氣，家家笑說：「我平常多搭捷運，真的好久沒有坐公車，我都不知道現在坐公車票價是多少。」歌迷貼心提醒她現在上下公車都要刷卡，家家笑問：「那你們剛剛上來有刷卡嗎？」

隨後家家帶來新歌《House Party》，所有人在車上跟著節奏律動、嗨唱，家家還興奮到和路過的另一台公車上的乘客揮手打招呼，並和歌迷一起玩「倒著唱猜歌遊戲」。不過後來家家熱到忍不住拿出紙巾擦汗，被問到演唱會有什麼必備小物，她笑說：「電風扇、水，還有會噴水的電風扇！最重要的是我的妝，要像水上芭蕾那樣防水的程度！」演唱會購票可至拓元售票系統。

▲▼ 家家和歌迷在公車上同樂。（圖／相信音樂提供）

