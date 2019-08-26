Lisa拍片路人全入鏡…遭控「侵犯肖像權」！　網酸：沒常識

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa，五官深邃、長相甜美、舞蹈實力堅強，不單是南韓，在歐美地區也擁有大批死忠粉絲。而今（26日）日有韓媒報導，Lisa在本人經營的YouTube頻道上傳的影片，未將路人的臉做馬賽克處理，遭指「侵犯了他人的肖像權」。

▲Lisa YouTube頻道影片，未將路人的臉做馬賽克處理，遭指侵犯肖像權。（圖／翻攝自IG／Lisa）

南韓法律規定，「未經許可不得拍攝、公開、展示他人的臉部或身體特徵」，如Lisa頻道中的影片，未經影片中入鏡的路人允許，便進行製作、發佈，就屬於侵犯肖像權。依法被拍攝者可提出民事訴訟，請求損害賠償。目前Lisa個人頻道中的影片多為vlog性質，分別在首爾、日本、美國加州、曼谷等地拍攝，皆未將入鏡的路人馬賽克處理，據悉這些影片都是由所屬經紀公司YG娛樂負責剪輯。

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▲Lisa在南韓街頭拍片，未將路人的臉做馬賽克處理。（圖／翻攝自YouTube／Lilifilm Official）

▲Lisa在日本拍Vlog，同樣未將路人的臉做馬賽克處理。（圖／翻攝自YouTube／Lilifilm Official）



韓媒《WIKITREE》的報導也提及，同樣經營個人頻道的歌手Eric Nam、Girl’ s Day成員惠利、演員申世景的影片，皆有依法將路人的臉部打上馬賽克。對此網友表示「又是YG」、「有一個影片在日本拍的，在日本也很重視他人肖像權」、「沒常識」，也有網友為他緩頰「Lisa只負責拍攝，是公司的錯」」、「現在是故意針對YG？Lisa真可憐」。

▲Eric Nam頻道影片。（圖／翻攝自YouTube／Eric Nam）



▲惠利頻道影片。（圖／翻攝自YouTube／혜리）



▲申世景頻道影片。（圖／翻攝自YouTube／신세경 sjkuksee）