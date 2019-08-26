女友愛追劇《流星花園》…相撲力士選拍攝聖地求婚！羞戴千萬鑽戒：你是我的道明寺

記者陳芊秀／綜合報導

每個女孩心中都曾幻想過，被心愛的人求婚的美好時刻，有位愛追劇OL就幸運地實現了夢想！現年25歲的日本相撲力士豐山亮太（豊山亮太）愛上31歲的OL，因為得知女友最愛看日劇《流星花園》，特地選在劇中經典的拍攝場景求婚，並選在26日召開記者會公開喜訊，女友如今升格老婆，手上的千萬婚戒更是閃瞎全場！

▲日劇《流星花園》轟動一時，現在還促成一段婚姻。（圖／翻攝自日網）

據日媒《日刊體育報》報導，豐山亮太在名古屋的一場聚會中，對大6歲的村真梨繪一見鍾情，從此展開熱烈追求，兩人交往將近3年。他知道女友愛追劇，而且最愛松本潤主演的《流星花園》，2月中旬時，特別選在電視劇拍攝地─東京惠比壽花園求婚，果然成功讓女友點頭答應，6歲差姐弟戀修成正果，同時獻上2克拉的Harry Winston鑽戒，日媒推測市價高達1000萬日幣（約台幣294萬元）。

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▲女友愛追劇，相撲力士豐山亮太選在日劇拍攝地求婚。（圖／翻攝自日網／日刊體育報）

村真梨繪現年31歲，其實對相撲完全不熟，連電視轉播都沒有看過。當她初次見到身高185公分、體重171公斤的豐山亮太時，其實完全不認識，面對壯碩的力士追求，害羞表示「他很積極、很直接，感覺接受（心意）比較好」、「交往的時候什麼都沒有想」。

由於求婚哏用了經典日劇《流星花園》，豐山亮太向現場記者求饒不要和F4比較，不過村真梨繪害羞笑說：「你對我來說就是道明寺！」小倆口在7月26日已經登記結婚，婚禮、婚宴還在規劃中，還應現場要求公主抱老婆，兩人婚事被日媒形容「花男婚」，網友更興奮祝福「老婆就像杉菜堅強，好好照顧老公」、「《流星花園》還能促成結婚」、「婚戒的價格好嚇人，原來相撲力士賺很大！」

日劇《流星花園》2005年播出時造成轟動，由松本潤、小栗旬、松田翔太、阿部力扮演F4，井上真央扮演女主角「牧野杉菜」。日劇版最重要的一幕，是道明寺約杉菜在惠比壽花園見面，等到下雨都沒走，完結篇約會之吻也在同一個地點，因此成為日版《流星》聖地。

▲《流星花園》在東京惠比壽花園拍攝，道明寺在這裡等杉菜。（圖／翻攝自日網）

▲《流星花園》約會之吻也在惠比壽花園。（圖／翻攝自日網）