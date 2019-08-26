茄子蛋爆喜事！　慎重「籌備婚禮」吐露：沒結過婚有點緊張

記者蔡琛儀／台北報導

茄子蛋上週六、日在Legacy舉辦「佇這款自作多情的時代」婚禮演唱會，雖然遇上白鹿颱風攪局，但兩天吸引了2000位歌迷到場，茄子蛋幽默地說：「沒結過婚有點緊張，但很開心在這神聖的兩天，邀請兩千名樂迷在週末見證我們與新專輯的婚禮，還請來最棒的婚禮歌手『茄子蛋』，以音樂讓大家感受我們的深情浪漫！」

▲▼ 茄子蛋上週末連場兩場。（圖／Legacy提供）

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茄子蛋將推出全新專輯《我們以後要結婚》，以籌備婚禮的慎重心情規劃演出流程，開場先以新歌《用愛賺錢》感謝歌迷熱情支持，緊接著又以《聞道有先後，術業有專攻》、《波克比的愛》、《我若是有來生我想欲變成你》等節奏感強烈的歌曲。

演唱《孤獨的人我們一起出發》前，茄子蛋感性分享以往需要自掏腰包請朋友來看演出，到現在場場完售，至今仍讓他們覺得不可思議，只能以做更好的音樂來回報樂迷的支持。他們也搶先分享新專輯創作概念，中場更首播新歌《窒息》MV首映。

▲▼ 茄子蛋以「婚禮」概念製作演唱會。（圖／Legacy提供）

下半場以一連串新歌連發，包括MV觀看數三天就突破150萬的《這款自作多情》、以及《現代的男女你如何看待》等，唱到新歌《請問你敢欲做我的Girlfriend》前，阿斌打趣說：「我們現在比兩年前成熟，以前碰到喜歡的女生會唱《把你的女朋友送給我好不好》，現在要改唱《請問你敢欲做我的Girlfriend》展現我們的風度。」

演唱會尾聲，先是演唱溫情新曲《Happy!!!運將情歌》及2018年最受歡迎的兩大金曲《浪流連》、《浪子回頭》，引起千名歌迷大合唱，在濃厚的溫馨氣氛中結束連兩晚的演出

▲▼ 茄子蛋接下來將到高雄、台中演出。（圖／Legacy提供）