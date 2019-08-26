Lulu圓夢！錄影前一看《聲林2》名單驚呼：有李玟　緊抱天后「晶晶體」告白

記者林彥君／台北報導



大型選秀節目《聲林之王2》在23日播出後，由蕭敬騰和林宥嘉再次擔任導師，黃路梓茵（Lulu）主持，本季的重量級飛行導師除找來陶晶瑩、周湯豪和劉雋，今（26日）錄影找來國際天后李玟（COCO）擔任飛行導師，Lulu驚喜地說自己在昨天才知道偶像COCO會來，讓她忍不住大喊：「Oh my God！」

▲COCO擔任《聲林2》飛行導師，LuLu超驚喜緊抱偶像。（圖／記者徐文彬攝）

COCO的每一首歌Lulu都會唱，她在記者會中不時哼著COCO的歌，一直把COCO視為女神的她也在拍照時緊緊圈住COCO的腰間，「我真的太喜歡COCO，I love you，我用Whole life to love you（用一生去愛妳），謝謝妳特地來節目，謝謝妳的降臨。」讓一旁的蕭敬騰（老蕭）笑說自己夾在兩人中間，應該換位置。

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▲COCO擔任《聲林2》飛行導師 。（圖／記者徐文彬攝）

Lulu隔著老蕭一連串告白向COCO告白：「這集肯定很好看！I love you,I love you too,I love you tree I love you foever！」讓COCO開心不已，活潑的COCO一搭一唱，默契十足，她笑說要找Lulu組團「COCOLulu秀」。

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀；大陸愛奇藝每周五晚間9點播出。

▲▼COCO和LuLu。（圖／記者徐文彬攝）



