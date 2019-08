Lulu圓夢！錄影前一看《聲林2》名單驚呼：有李玟　緊抱天后「晶晶體」告白

記者林彥君/台北報導



大型選秀節目《聲林之王2》在23日播出後,由蕭敬騰和林宥嘉再次擔任導師,黃路梓茵(Lulu)主持,本季的重量級飛行導師除找來陶晶瑩、周湯豪和劉雋,今(26日)錄影找來國際天后李玟(COCO)擔任飛行導師,Lulu驚喜地說自己在昨天才知道偶像COCO會來,讓她忍不住大喊:「Oh my God!」

▲COCO擔任《聲林2》飛行導師,LuLu超驚喜緊抱偶像。(圖/記者徐文彬攝)

COCO的每一首歌Lulu都會唱,她在記者會中不時哼著COCO的歌,一直把COCO視為女神的她也在拍照時緊緊圈住COCO的腰間,「我真的太喜歡COCO,I love you,我用Whole life to love you(用一生去愛妳),謝謝妳特地來節目,謝謝妳的降臨。」讓一旁的蕭敬騰(老蕭)笑說自己夾在兩人中間,應該換位置。

▲COCO擔任《聲林2》飛行導師 。(圖/記者徐文彬攝)

Lulu隔著老蕭一連串告白向COCO告白:「這集肯定很好看!I love you,I love you too,I love you tree I love you foever!」讓COCO開心不已,活潑的COCO一搭一唱,默契十足,她笑說要找Lulu組團「COCOLulu秀」。

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出,周六晚間8點中天綜合台,周日晚間8點台視播出;『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand,周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出;『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀;『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀;大陸愛奇藝每周五晚間9點播出。

▲▼COCO和LuLu。(圖/記者徐文彬攝)