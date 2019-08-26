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翻譯輕聲說好熱　鄭雨盛突轉身面對面幫擦汗！驚恐表情全被拍

記者吳孟庭／台北報導

南韓男神鄭雨盛睽違9年多訪台參加活動，坦言這次要來見老友張震，可惜對方不在台灣！雖然下午活動在室內，但人潮簇擁連翻譯老師在旁都狂飆汗，他一見狀竟然變出紙巾當場幫她擦拭，突如其來的舉動讓老師露出驚恐表情，這一幕也引起在場粉絲狂叫！

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛睽違9年多再次造訪台北。（圖／記者季相儒攝）

鄭雨盛下午在台北101參加活動，台粉這一等就是9年多，他一開口就用中文打招呼說，「台灣的朋友大家好，好久不見！」標準發音引起台下陣陣尖叫，他還依稀記得台灣是個很有人情味的地方，但比起這次要吃什麼、或是去哪裡走走，他說主要是想要見朋友，記者追問之下原來他想見老友張震，還有一些之前拍電影認識的朋友，可惜對方不在台灣，但已經有打電話聯繫。

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▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛和阿Ken比帥氣。（圖／記者季相儒攝）

他一邊受訪，翻譯「李老師」（孔劉來台也是同一位老師）進行翻譯時，他就和兩旁等待的媒體與粉絲們揮手，相當親民。不過訪到一半聽到翻譯說「好熱」，他隨即變出衛生紙幫李老師擦拭頭上的汗珠，突如其來的舉動不但老師也驚慌，旁邊的粉絲也驚叫到不行！

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛無預警幫翻譯老師擦汗，對方相當驚恐。（圖／記者季相儒攝）

今年46歲的鄭雨盛，上次來台還是30代，不過時間彷彿在他身上停止，不變的是帥氣依舊，連活動主持人阿Ken近距離看見男神也忍不住多次稱讚他「好帥、不可置信地帥」，逗得男神數度露齒燦笑。

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛訪台吸引不少粉絲到場。（圖／記者季相儒攝）

可惜在進行媒體聯訪時，原本公關表示不需提供訪綱，但到現場卻改口說要審題後才能問，導致多名記者問關於最近他出演的綜藝節目《一日三餐》時，才問一半就被工作人員打斷，他看見記者窘樣，雖然不知道問了什麼，卻用唇語安慰女記者，還有記者因為一直沒問到題目，他直接轉身對視，直盯雙眼仔細聆聽對方問題，相當貼心。

喵星人洗澡狂問「然後呢」　阿母答到崩潰：別再問了...

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