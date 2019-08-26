蕭亞軒親密照曝光！「嘟嘴玩親親」霸氣放閃小16歲男友…網甜喊：求戀愛秘笈

記者阮巧雯／綜合報導



天后蕭亞軒40歲生日大方放閃，公開認愛小16歲男友黃皓，超甜蜜合照，配圖PO文寫道：「愛就是需要我們在一起。」如今，兩人超甜親親照在網路上瘋傳，幸福模樣閃瞎不少網友。

▲蕭亞軒40歲生日當天，大方放閃認愛小16歲男友黃皓。（圖／翻攝自微博／蕭亞軒MISSELVA ）

照片中，蕭亞軒身穿黑色大外套，輕輕把頭靠在小男友黃皓肩上，嘴巴「啾」地一下親在他臉上，蕭亞軒瞇起雙眼，露出一臉幸福模樣，黃皓也害羞地微低頭，不好意思直視鏡頭。另一張，兩人站在街頭，只見蕭亞軒小鳥依人窩在黃皓懷裡，更滿眼流露愛慕之情，深情地盯著黃皓看。

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▲▼蕭亞軒與小男友黃皓親密照在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博／會火）



網友看了天后甜照直呼：「好幸福！」也有人認為，40歲的蕭亞軒保養得宜，完全看不出來比24歲小男友年長16歲，更佩服她總是能成功收服天菜小鮮肉們，紛紛留言表示：「太佩服蕭亞軒好會保養，每任男友都好帥」、「蕭亞軒看著真年輕，看來跟年輕人在一起真的會越來越年輕」、「可以出本戀愛秘笈嗎，大家一定搶著買。」

▲蕭亞軒保養得宜，完全看不出來比小男友年長16歲。（圖／翻攝自微博／會火）