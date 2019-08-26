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《下半場》首周票房出爐！「臉書好評洗版」網爆哭：想去二刷

記者洪文／綜合報導

台灣電影《下半場》儘管上個周末白鹿颱風來攪局，還是有許多觀眾不畏風雨進場觀賞，娛樂圈和媒體也群起推薦，連五月天的阿信都在IG嚷嚷要去看，首周票房成績，靠著好口碑持續延燒，全台數字近600萬票房，同時也不乏銀幕下的感人故事。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟、逆光電影提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟、逆光電影提供）

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張榮吉導演率領范少勳、朱軒洋等演員跑映後QA時，遇到一位媽媽帶著有肢體障礙卻相當喜愛籃球的孩子來看片，媽媽哽咽著說：「孩子雖然動作不是很方便但是卻喜歡做投籃的動作，所以特別帶他來看這部電影。在看電影時不知道該幫劇中的兩兄弟哪一個加油，我很感動！」

不少人以為《下半場》只是一部籃球電影，進了戲院觀賞之後發現裡面飽含滿滿的洋蔥情節，還有流暢且高質感的畫面，「第一次看國片看到起雞皮疙瘩，單靠幾個畫面就代表一切，真的是欠新台幣教訓的一部電影」、「好看死了」、「不能只有我哭」、「淚水潰堤」。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟、逆光電影提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟、逆光電影提供）

談起拍攝《下半場》的心路歷程，范少勳相當有感觸，「當初在拍攝期間，給自己的一個信念只有執著和堅持，拍攝完後到現在回顧起來，就像我的人生一樣，小時候爸媽都覺得我做事三分鐘熱度，現在我可以很認真的告訴他們，我很認真欸，不用害怕不被看好，只要有夢想，自信和勇氣就會隨之而來！」

朱軒洋則說：「原本只是把打籃球當作興趣和運動，但是拍片後才發現原來籃球帶入生活中的影響力如此巨大，不論是價值觀或是做事的態度，甚至可以影響很多人，在體態上也因為重訓過程中才知道原來重訓這麼好玩！」

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